A situação do QB dos Jets fica mais complicada: Zach Wilson quer jogar de novo?

Zach Wilson pode não ter sido o problema que assola o Jatos de Nova York’30º ataque classificado… mas treinador principal Roberto Saleh decidiu que ele também não era uma solução.

No entanto, as coisas não estão melhorando para Nova York no que só pode ser descrito como uma “temporada perdida” após a lesão de Aquiles na semana 1 Aaron Rodgers. E como tal, Wilson poderia ser reintegrado como Jatos‘ como zagueiro titular na semana 14, quando a perseguição aos playoffs Houston Texanos venha para Estádio MetLife.

Zach Wilson nega ser o problema no ataque do New York JetsRoberto Ortega

A mídia social ficou extasiada com o drama que se desenrolava na segunda-feira, como um relatório de O Atlético indicou que Wilson estava “hesitante” em jogar novamente nesta temporada após sua passagem pelo banco em 20 de novembro. Salé tentou dissipar a conversa que Wilson não estava disposto a prejudicar seu valor em 2024 trotando pelos Jets novamente nesta temporada – mas a situação continua alarmante, e a coletiva de imprensa de segunda-feira terminou sem que um titular fosse nomeado.

Saleh pinta um quadro diferente

Falando aos repórteres na segunda-feira, Salé disse Wilson “quer começar” e que o ex-2º colocado geral “acredita que é o melhor quarterback da sala”. Mas o técnico do terceiro ano ainda está refletindo sobre suas opções como centro, já que Jatos apenas tente sobreviver ao longo da temporada.

Os jatos nomeados Tim Boyle seu titular antes do Sexta-feira preta confronto com o Golfinhos de Miami. Nova Iorque perdeu pesadamente aquele jogo, por 34-13 na final – e Boylenotavelmente, lançou uma escolha de seis jardas de 99 jardas para encerrar o primeiro tempo.

Boyle foi eliminado durante a derrota dos Jets por 13-8 no domingo para o Falcões de Atlantacom Trevor Siemian substituindo-o. Siemiano completou apenas cinco passes e se atrapalhou três vezes enquanto os Jets caíam para a quinta derrota consecutiva, praticamente acabando com suas poucas esperanças nos playoffs.

Jets têm apenas 10 touchdowns ofensivos nesta temporada

Salé na segunda-feira insistiu que Wilson quer jogar no domingo se for chamado – e a julgar como Boyle e Siemiano comandou o ataque, o jogador de 24 anos pode ser o Jatos‘ melhor aposta para causar uma virada.

Os Jets não marcaram nenhum touchdown na segunda-feira, e seu Rodgers-less ofensivo atingiu a end zone apenas 10 vezes em 12 jogos. Apenas duas equipes marcaram menos pontos do que Nova Iorqueque entrou na temporada com legítimo Super Bowl aspirações por trás de uma defesa que tem jogado tão bem quanto anunciada.

Em vez disso, será a 13ª temporada consecutiva fora dos playoffs – embora o Patriotas da Nova Inglaterra pode impedir que os Jets terminem em último lugar no AFC Leste.