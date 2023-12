A ‘SuperWorld Cup’ de clubes dos EUA de 2025: como será e as seleções que se classificaram

FIFA revelou alguns detalhes do primeiro grande Super Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá em 2025 com a participação de 32 equipes pela primeira vez na história. Será realizado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 no Estados Unidos.

A partir desse ano, o SuperCopa do Mundo será sempre disputado a cada quatro anos nos anos anteriores ao Copa do Mundoou seja, 2029, 2033, etc…. Substitui o anterior Copa das Confederaçõesque era uma competição que costumava ser organizada pela Copa do Mundo anfitrião para testar tudo e dar o título ao campeão de todas as Confederações.

Cristiano Ronaldo brinca com os filhosInstagram

O torneio de 2025 apresentará um problema no calendário já que o FIFA calendário já tem duas datas reservadas para jogos das seleções nacionais pelas eliminatórias para a Copa do Mundo (Copa do Mundo de 2026), entre 3 e 10 de junho, e esta nova Copa do Mundo é anunciado para 15 de junho.

Quais seleções estarão na Copa do Mundo de Clubes de 2025?

De acordo com os princípios de acesso aprovados e os resultados das respetivas competições continentais de clubes, participarão os seguintes clubes:

África

Quatro equipes, entre elas Al Ahly SC (Egito) e Wydad AC (Marrocos) estão confirmadas.

Ásia

Quatro equipes, entre elas Al Hilal SFC (Arábia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Japão) estão confirmadas.

Europa

12 equipes, incluindo Chelsea (Inglaterra), Real Madrid CF (Espanha), Manchester City (Inglaterra), FC Bayern Munich (Alemanha), Paris Saint-Germain FC (França), Inter de Milão (Itália), FC Porto (Portugal) e SL Benfica (Portugal).

América do Norte e Central e Caribe

Quatro equipes, sendo CF Monterrey (México), Seattle Sounders FC (Estados Unidos) e Club Len (México) estão confirmadas.

América do Sul

Seis equipes, sendo SE Palmeiras (Brasil), CR Flamengo (Brasil) e Fluminense (Brasil) estão confirmadas.

Oceânia

Uma equipe, o já classificado Auckland City FC (Nova Zelândia). Embora a edição de 2024 da Liga dos Campeões da OFC ainda não tenha sido disputada, não há possibilidade matemática de outras equipes ultrapassarem o Auckland City.

A Copa Intercontinental

FIFA também aprovou que o atual Mundial de Clubes, como se sabe, não desaparecerá. Continuará a ser jogado todos os anos e será chamado de Copa Intercontinental (os 32 times SuperCopa do Mundo será jogado SOMENTE a cada quatro anos, nos anos anteriores ao Copa do Mundo).

O Copa Intercontinental será disputado em campo neutro entre o campeão da Liga dos Campeõesque irá direto para a final, e vencedor de um ‘multi-playoff’ intercontinental que enfrentará os campeões das outras cinco Ligas dos Campeões: Oceania, África, CONCACAF, Ásia e CONMEBOL.

Esta nova Copa Intercontinental, que traz de volta o nome original, começará a ser tocado no final de 2024 em local ainda a ser definido. A final será no dia 18 de dezembro.