A tragédia de Adam Johnson quase se repete em um incidente quase fatal de hóquei no gelo envolvendo uma ex-estrela da NHL

A tragédia foi evitada por pouco na liga profissional suíça de hóquei no gelo na semana passada. Os fãs têm pedido ex-astro da NHL Martin Frk será “banido para sempre” depois que ele se envolveu no que foi um incidente quase fatal durante um jogo entre Lausanne e Rapperswil-Jona.

Durante um ponto do jogo, o ex-estrela do Detroit Red Wings entrou em conflito com Piloto Lawrence enquanto os dois buscavam a posse do disco. Enquanto eles brigavam, Frk atacou de frustração, chutando o adversário no rosto.

O incidente de Adam Johnson quase se repete após um corte quase fatal

O patim afiado colidiu com o rosto de Pilut, cortando-o profundamente. Felizmente, a lâmina não se conectou com nenhuma área vital e assim qualquer tragédia potencial foi evitada.

Desde então, Martin Frk recebeu um suspensão de um jogo e multa de 7.600 francos suíços – cerca de US$ 8.700. O comitê disciplinar da liga também iniciou uma investigação sobre o incidente.

O jogador, sem surpresa, desde então tem recebido críticas esmagadoras, com apelos para bani-lo para sempre ganhando bastante impulso.

“Imprudente além da conta, felizmente isso não acabou com a vida de ninguém”, escreveu um usuário do X em resposta ao incidente. “Suspenda-o para sempre” disse outro.