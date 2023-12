A turnê ‘Eras’ de Taylor Swift quebra recordes com US$ 1 bilhão em vendas

As vitórias continuam chegando Taylor Swift …cuja turnê “Eras” já arrecadou cerca de US$ 1,04 BILHÃO em vendas brutas de ingressos.

Estima-se que a turnê de Tay tenha vendido impressionantes 4,35 milhões de ingressos para 60 shows… com vendas de mercadorias chegando a US$ 200 milhões durante o período anual.

Espera-se que esses números recordes aumentem – já que a Pollstar prevê que as vendas de ingressos do próximo ano de bilheteria elegível atingirão mais uma vez US$ 1 bilhão – elevando o total da turnê para US$ 2 bilhões.