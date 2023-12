A única e real razão pela qual Larsa Pippen sente falta de seu ex-marido, a lenda dos Bulls, Scottie Pippen

Larsa Pippen e seu ex-marido, Scottie Pippen, finalizaram o divórcio em dezembro de 2021. O ex-casal, casado há 19 anos, passou por altos e baixos antes de se separar. Em um episódio recente de As verdadeiras donas de casa de MiamiLarsa se abriu sobre se sentir “presa” em seu casamento com Scottie.

Ela expressou sua frustração por se sentir financeiramente presa no relacionamento, afirmando: “Não há nada pior do que estar em um relacionamento do qual você não pode sair porque está financeiramente presa por causa do seu parceiro.

Durante uma conversa franca com sua amiga Lisa Hochstein, Larsa revelou que sente falta da ligação que tinha com a irmã de Scottie, que morava com eles. Ela expressou seu desejo de poder ligar para ela porque ainda está envolvida na vida de seus filhos.

Larsa compartilhou: “Só sinto falta de poder ligar para ela porque ela está lá com meus filhos”. Ela também refletiu sobre a perda inesperada de toda a família de seu ex-marido, admitindo: “Nunca, em um milhão de anos, imaginei perder toda a família do meu ex”.

Eles são co-pais de seus quatro filhos

Apesar do relacionamento tenso com a família de Scottie Larsa e Scottie estão sendo co-pais com sucesso de seus quatro filhos. Em uma entrevista, Larsa mencionou que ambos são pais de maneira tradicional semelhante e conseguiram encontrar um terreno comum na criação dos filhos.

Ela também compartilhou ideias sobre como eles dividem o tempo com as crianças durante as férias. Larsa expressou que seus filhos aproveitam o tempo com os pais e também deu a entender o envolvimento do namorado, Marcus Jordãonos planos de férias.

As reflexões de Larsa sobre seu relacionamento passado e sua dinâmica atual de co-parentalidade com Scottie fornecem um vislumbre das complexidades de navegar na vida após o divórcio. Suas conversas francas com amigos e entrevistas mostram os desafios emocionais e os esforços que ela faz para manter um ambiente saudável para seus filhos em meio às mudanças em sua vida pessoal.