A vencedora do desafio diz que ainda não recebeu o prêmio de US$ 4,56 milhões

O vencedor de “Squid Game: The Challenge” ainda está esperando para receber seu enorme prêmio… alegando que não tirou um centavo do pote 10 meses após o término das filmagens.

Em entrevista com os temposcampeão do ‘Jogo de Lula’ Maio Whelan – uma mulher de 55 anos que escapou do Vietname ainda jovem durante o regime comunista – disse: “Sinto-me como Tom Cruise em Jerry Maguire. Mostre-me o dinheiro!” pois ela confirmou que ainda não havia recebido o dinheiro.