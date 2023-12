A viúva de Lee Sun-Kyun fica arrasada no funeral do ator após aparente suicídio

euA viúva de ee Sun-kyun foi vista arrasada no funeral do famoso ator na sexta-feira, enquanto segurava uma das mãos de seu filho enquanto a outra segurava uma foto de seu falecido pai.

A morte de Lee Sun-Kyun não foi oficialmente considerada suicídio

Lee Sun-Kyun mais conhecido por seu papel no Filme vencedor do Oscar “Parasita” foi encontrado morto em seu carro e não está claro se foi suicídio ou não, os policiais encontraram um brickette de monóxido de carbono no carro que as autoridades acredito ter causado o envenenamento e a morte.

Hospital Universitário Nacional de Seul a casa funerária sediou o funeral onde o ex-participante do Miss Coreia Jeon Hye-jin e os membros sobreviventes da família do ator junto com seus amigos tiveram tempo para lamentar a morte inesperada de seu ente querido com uma longa fila de procissão que seguia o cavalo. visto de longe.

Os enlutados prestaram homenagem afixando notas em uma parede que dizia “Agora, por favor, descanse em paz.“. Segundo o Page Six, o ator será cremado e os restos mortais ficarão guardados em um parque memorial na cidade de Gwangju.

A saída afirma Jeon Hye-jin chamaram as autoridades após terem encontrado uma aparente nota de suicídio, mais tarde, os policiais encontraram o corpo inconsciente do ator em seu carro, e ele foi declarado morto no local. Ele tinha 48 anos.

Antes de sua morte, ele estava no meio de uma investigação de uso de drogase embora ele tenha participado de três rodadas diferentes de interrogatório e tenha sido testado pelo Serviço Forense Nacionale os resultados deram negativo, ele estava ainda saiu de uma série de projetos de atuação.