Aaron Rodgers aborda seus rumores de retorno iminente após a eliminação do New York Jets

Aaron Rodgers vinha pressionando por um retorno antecipado às atividades antes do final de 2023, ele já foi flagrado fazendo exercícios em treinos. Não houve nenhum atleta antes de Rodgers que pudesse se mover assim depois de romper completamente o tendão de Aquiles. Tudo isso sobre a recuperação de Rodgers é realmente incrível. Mas o regresso à actividade em Dezembro ainda era altamente questionável devido à natureza desta lesão. Agora que o Jatos de Nova York foram eliminados de qualquer oportunidade de Playoff, é hora de dar uma olhada na realidade para todos os fãs dos Jets que esperavam ver Aaron Rodgers jogar no próximo fim de semana.

Aaron Rodgers retorna ao campo de treinamento após cirurgiaTwitter

Como sempre, Aaron Rodgers escolheu o The Pat McAfee Show para dar a notícia a todos, ele deixou claro que não está pressionando por um retorno rápido após alguns treinos. Na verdade, Rodgers confirmou que ainda sente a ferida cicatrizando e um retorno de apenas 14 semanas após a cirurgia não é realista. Tanta coisa para mudar o mundo da medicina e da recuperação física. Isto é o que Aaron Rodgers acabou de dizer no The Pat McAfee Show: “Se eu estivesse 100% hoje, definitivamente estaria pressionando para jogar. Mas o fato é que não estou. Tenho trabalhado muito para chegar mais perto. .. Ainda faltam 14 semanas para a minha cirurgia. E ser liberado clinicamente como 100% curado não é realista em 14 semanas.

Quando Aaron Rodgers poderá retornar à atividade?

Não ir para os playoffs apenas deu mais tempo a Aaron Rodgers e o salvou de um constrangimento potencialmente enorme. Nunca saberemos se ele teria sido capaz de retornar às atividades futuras em seu nível se retornasse em dezembro. Rodgers disse que estaria 100% nas próximas três ou quatro semanas, mas os Jets estarão de férias nessa altura.