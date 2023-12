Aaron Rodgers defende Patrick Mahomes em meio à crise do Kansas City Chiefs

Tele Chefes de Kansas Cityliderado pelo quarterback estrela Patrick Mahomesestão enfrentando desafios e uma sensação de desconforto após uma derrota por 20-14 para o Invasores de Las Vegas.

Os Chiefs, com um recorde de 9-6, venceram apenas dois dos últimos seis jogos, marcando o maior número de derrotas em uma temporada para o Mahomes desde que entrou na liga.

Apesar de uma história de sucesso, a habilidade ofensiva habitual do time diminuiu e Mahomes sofreu contratempos com 14 interceptações, o recorde de sua carreira, nesta temporada.

Vídeo polêmico de Pam Oliver com Patrick Mahomes causa polêmicaTwitter

Apoiado por Rodgers

Quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers defendeu Mahomes no “The Pat McAfee Show”, reconhecendo os desafios que o quarterback do Chiefs enfrenta, incluindo passes perdidos pelos recebedores.

“Eu diria que é principalmente uma reação exagerada”, disse Rodgers.

“Para mim, parece que está difícil agora. Porque não há muitos lances pontuais, você sabe, Pat é tão bom com as coisas da segunda reação.

“E ainda ontem ele fez jogadas bobas, onde ele está estendendo, lançando tarde ou subindo no bolso, fingindo, fazendo as coisas acontecerem. “

O ataque dos Chiefs, tipicamente dominante, tem sido inconsistente, levantando dúvidas sobre o seu potencial pós-temporada. O time pode perder o primeiro lugar na AFC e Mahomes pode enfrentar sua primeira pós-temporada jogando um jogo de playoff fora de casa.