Aaron Rodgers responde: defende Zach Wilson contra o ‘assassinato de personagem’ de Dianna Russini

TOs New York Jets ficaram sob os holofotes da mídia enquanto o quarterback Zach Wilson enfrentava uma tempestade de rumores sobre sua posição atual no time.

Os sussurros de Wilson hesitação em jogar novamente nesta temporada, relatada por Dianna Russonidesencadeou uma resposta inflamada de ninguém menos que o quarterback Aaron Rodgers.

Em sua aparição semanal no O show de Pat McAfeeRodgers não se conteve, expressando seu descontentamento com um relatório que ele acredita retratar injustamente Wilson como alguém “desistir do time.”

O Jatosem meio a uma seqüência de cinco derrotas consecutivas, estava passando por outra troca de zagueiro, com a decisão de começar Wilson iminente.

Rodgers preocupado com Wilson

“Quando você usa fontes para tentar assassinar o personagem de alguém como aquele relatório faz para Zach? Eu tenho muita dificuldade com isso,”Rodgers disse, criticando o uso de vazamentos para manchar Wilson personagem.

Ele apontou as implicações de tais relatórios, afirmando: “Você está basicamente dizendo que esse garoto está desistindo do time e não quer jogar e está dando o dedo médio para a organização.”

Rodgers questionou não apenas o conteúdo do relatório, mas também os vazamentos dentro da organização.

“Qual é o seu ímpeto, qual é a sua motivação para tentar enterrar alguém assim?” Rodgers questionado, enfatizando a necessidade de abordar os vazamentos de forma privada para manter uma cultura vencedora.

A controvérsia do quarterback gira em torno de um relatório de O Atléticocitando fontes não identificadas alegando a relutância de Wilson em jogar devido aos supostos riscos de lesões.

Treinador Roberto Saleh estava inclinado a reintegrar Wilsonmas a organização enfrentou turbulências com uma mudança repentina de quarterback, dispensando Tim Boyleque foi titular nos últimos dois jogos.

Vazamento de Rodgers on Jets: merda de galinha em sua essência

Rodgers simpatizou com a jornada desafiadora de Wilson desde que foi convocado em 2021, afirmando que o jovem quarterback tem “todo o direito” de estar frustrado com sua experiência na NFL até agora.

Expressando decepção com o vazamento potencial de dentro do JatosRodgers rotulou-o como “uma merda em sua essência” e insistiu que não tem lugar em uma organização vencedora.

Enquanto o Jatos navegue nesta saga de quarterback, Rodgers incentiva uma investigação completa sobre a origem dos vazamentos.

A decisão da organização de reverter sua postura em relação ao jogo Wilson esta temporada adiciona camadas ao drama que se desenrola, com Wilson ele mesmo expressando seu desejo de começar contra o Houston Texans em Domingo.