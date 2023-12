Aaron Rodgers respondeu aos críticos que o atacaram devido à sua posição em relação às vacinas

Cuando a pandemia global estava no auge, Aaron Rodgers ainda estava jogando pelo Green Bay Packers e ele decidiu não tomar a vacina. Com isso, recebeu críticas da imprensa que considera injustas. Ele só se sentia confortável falando sobre isso enquanto fazia um show com Pat McAfee. Quando questionado sobre todas as reações adversas que recebeu, Aaron Rodgers argumentou a seu favor. No mesmo programa, ele também revelou que o Jatos de Nova York superou o poder para permanecer como parte da equipe, apesar da lesão. Uma decisão que efetivamente deixou o elenco com um jogador saudável a menos. Mas a afirmação mais polêmica foi sobre sua postura em relação à vacina.

Aaron Rodgers não faz rodeios contra a ESPN

Aqui está o que Aaron Rodgers disse: “Antes de falarem, vamos voltar a 2021 e vamos fazer as pessoas dizerem seu status vax para começar. A ESPN provavelmente vai nos fechar aqui, vamos fazer com que eles digam ‘ei, sou fulano de tal, vacinado duas vezes com Pfizer e reforçado três vezes, e minha opinião é que esse cara é um cara mau porque ele só queria praticar e levou dinheiro embora. Pelo menos então você saberia, e todo mundo saberia naquele momento, eles têm seus mestres de marionetes que os manipulam para dizerem certas coisas sobre esse cara, e eles ainda estão chateados com o fato de eu acreditar na liberdade médica. É a mesma narrativa cansada.”

A razão pela qual Aaron Rodgers aponta para a ESPN é porque ele considera que eles estão comprometidos devido ao seu relacionamento comercial com grandes empresas farmacêuticas. Também não é a primeira vez que Rodgers fala sobre esses temas que estão diretamente ligados a um assunto tão delicado como as vacinas. Para ele, ele defende o direito de escolher se quer se vacinar. Exatamente a mesma postura que a lenda do tênis Novak Djokovic adotou. Ambos foram castigados pela abordagem que adotaram.