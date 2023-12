Aaron Rodgers se presenteou com uma festa de aniversário repleta de estrelas quando seus Jets saíram da temporada de 2023 da NFL

Aaron Rodgers abafou a tristeza por ainda não poder voltar a campo com uma festa de aniversário em um dos clubes mais exclusivos do Nova Iorque. O quarterback comemorou seu 40º aniversário rodeado de estrelas após sua Jatos perdeu seu quinto jogo consecutivo.

Em diversas postagens nas redes sociais, principalmente no Instagram, Rodgers amigos foram vistos na celebração acompanhando o sinalizador. Entre eles podia-se ver Jatos de Nova York receptor Randall Cobb e a esposa dele Ayda Cobb.

Nova Iorque extremidade apertada CJ Uzomah e sua namorada Yasmin Quintana também estavam na festa. Embora Jatos zagueiro DJ Reed não apareceu sua esposa Briana Reed tirei fotos do estande com Kendra ThompsonTayloresposa de Jatos receptor amplo Malik Taylor.

Foi uma ótima noite para Rodgers

Frankie Bakhtiariesposa de Green Bay Packers receptor amplo David Bakhtiari, também participou da celebração. Em sua história no Instagram, Frankie postou uma foto do logotipo criado para a festa com uma placa que dizia “Noite uma” e uma legenda informando “Desaparecido @davidbakhtiari.”

Entre aqueles vistos cantando “Feliz aniversário” para Rodgers eram Jatos volta completa Nick Bawden e a esposa dele, Alexis Bawdenque também compartilhou fotos com junco e Thompson Taylor na bota da foto.

Ator Caixa de milhas e a esposa dele, Keleigh Sperrytambém estiveram presentes na celebração que teve lugar no Título Zeroum clube privado exclusivo para membros em Cidade de Nova York.

Foi uma grande festa no Zero Bond.Instagram.

Quando Rodgers retornará às atividades?

Com um recorde de 4-8 após a derrota por 8-13 para o Falcões de Atlanta em Semana 13 do NFLo Jatos estão praticamente fora da pós-temporada. Isto reduz seriamente Rodgers chances de retornar à ação nesta temporada.

Desde que ele foi ferido em Semana 1, o quarterback garantiu que se recuperará a tempo de retornar este ano. Ele pretende retornar para o jogo do dia 24 de dezembro contra o Comandantes de Washingtonmas o tempo está contra ele.

Embora já tenha voltado a treinar esta semana, o Jatos teria que reativá-lo por 20 de dezembroou ele não poderá retornar nesta temporada.

Por agora, Rodgers caminha à margem, apoiando o equipe treinadora e seus companheiros de equipe tanto quanto puder. Talvez seja a única coisa que ele possa fazer pelo resto da temporada.