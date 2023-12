Abastecer com etanol é mais vantajoso em 15 estados brasileiros; Veja quais são!

Os motoristas preocupados com o bolso sempre direcionam sua atenção e análise constante ao cenário dos combustíveis no Brasil. Há muito tempo, o etanol, derivado da cana-de-açúcar, é considerado uma alternativa vantajosa em termos econômicos em várias regiões do país.

Mesmo com a recente queda de preços da gasolina na primeira quinzena de dezembro, um estudo realizado pela empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log mantém o destaque do etanol como a opção mais econômica em 14 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Pesquisa realizada

No estudo detalhado conduzido pela Ticket Log, são considerados dois fatores essenciais: o consumo de combustível e os preços médios do etanol e da gasolina.

Durante o período analisado, a gasolina encerrou a primeira quinzena de dezembro com um preço médio de R$ 5,80 por litro, registrando uma queda de 0,51% em relação ao mês anterior. Por sua vez, o etanol também apresentou uma redução de 0,53%, sendo vendido a uma média de R$ 3,72 por litro em todo o país.

Uma observação notável feita pelo estudo é a variação significativa nos preços dos combustíveis entre diferentes cidades. No que diz respeito ao etanol, o município de Santa Bárbara de Goiás surpreende com o menor preço médio, marcando R$ 2,85 por litro.

Em contrapartida, Buriticupu, no Maranhão, registra a média mais alta, chegando a R$ 5,17 por litro. Já em relação à gasolina, Combinado, no Tocantins, apresenta o maior preço médio, alcançando R$ 7,04 por litro, enquanto Barbosa Ferraz, no Paraná, ostenta o menor valor, a R$ 4,93 por litro.

Estados onde o etanol é uma opção mais econômica

A definição dos estados onde o etanol é a opção mais econômica se baseia no IPTL (Índice de Preços Ticket Log). Este índice considera o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio de 8,5 km/l para o etanol e 11,5 km/l para a gasolina. É importante ressaltar que o consumo real pode variar dependendo do veículo.



De acordo com o estudo da Ticket Log, os estados brasileiros onde compensa abastecer com etanol devido à sua vantagem econômica em relação à gasolina são os seguintes: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Nessas localidades, o preço médio do etanol, combinado com o consumo médio de veículos, torna o etanol a opção mais econômica em comparação com a gasolina, conforme o Índice de Preços Ticket Log (IPTL) utilizado na pesquisa.

No entanto, é importante observar que essa análise considera as condições de mercado entre o período de 1º a 15 de dezembro de 2023, e os preços de combustíveis podem variar ao longo do tempo e entre diferentes localidades dentro de cada estado. Portanto, é aconselhável verificar os preços locais antes de abastecer.

Abastecer com etanol ou gasolina?

A escolha entre abastecer com etanol ou gasolina também depende da diferença percentual entre os preços. Como mencionado anteriormente, o etanol geralmente consome cerca de 30% a mais do que a gasolina. Portanto, a decisão mais vantajosa é aquela em que a diferença no preço do etanol em relação à gasolina supera esse aumento no consumo.

Em resumo, o estudo da Ticket Log confirma que o etanol continua sendo a escolha mais econômica em 14 estados e no Distrito Federal. Ainda que mesmo com a recente queda de preços da gasolina.

No entanto, os motoristas devem estar atentos aos preços locais, que podem variar significativamente de cidade para cidade. A decisão de abastecer com etanol ou gasolina deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa dos preços. Além de verificar o consumo de seu veículo, visando sempre a economia.

Portanto, para muitos brasileiros, o etanol ainda é a opção mais inteligente nas bombas de combustível.