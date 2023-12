Abono salarial, CadÚnico, seguro-desemprego: o que muda com o novo valor do Salário Mínimo?

No início de cada ano, uma das discussões mais importantes no Brasil é o reajuste do salário mínimo. Essa questão afeta diretamente a vida de milhões de trabalhadores e também traz mudanças significativas em diversos benefícios e serviços oferecidos pelo governo. Com o aumento do salário mínimo, é necessário ajustar os valores de programas como abono salarial PIS/Pasep, benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro desemprego, entre outros. Neste artigo, vamos explorar como essa mudança impacta vários aspectos da vida dos brasileiros.

Abono Salarial PIS/Pasep

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício anual pago aos trabalhadores do setor público e privado que recebem, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada. Com o aumento do salário mínimo, o valor do abono salarial também será reajustado. Agora, o valor máximo será de R$ 1.412,00, e somente aqueles que trabalharam os 12 meses do ano receberão esse valor. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) estima que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial em 2024, totalizando R$ 23,9 bilhões em benefícios.

O pagamento do abono salarial é feito de acordo com um calendário divulgado pelo governo. Confira abaixo as datas de pagamento do PIS e do Pasep em 2024:

Mês Nascidos em Recebem a partir de Pagamento final Janeiro Fevereiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro Março 15/03/2024 27/12/2024 Março Abril 15/04/2024 27/12/2024 Abril Maio 15/04/2024 27/12/2024 Maio Junho 15/05/2024 27/12/2024 Junho Julho 15/05/2024 27/12/2024 Julho Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Agosto Setembro 17/06/2024 27/12/2024 Setembro Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro Novembro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro Dezembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro Janeiro 15/08/2024 27/12/2024

Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também são reajustados com o novo salário mínimo. Atualmente, o INSS paga mais de 39 milhões de benefícios mensalmente em todo o país. Desses benefícios, 33.379.120 são previdenciários e 5.657.745 são assistenciais. Segundo o instituto, esses números fazem parte da folha de pagamento de novembro. Além disso, 26.168.062 pessoas recebem até um salário mínimo, enquanto 12.868.803 beneficiários ganham acima desse valor.

O piso previdenciário, que é igual ao salário mínimo nacional, é válido para aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. Com o reajuste do salário mínimo, esses benefícios também serão atualizados. É importante ressaltar que o calendário de pagamento de benefícios do INSS pode variar de acordo com o número final do benefício.

Confira abaixo o calendário de pagamento de benefícios pelo INSS em 2024:



Mês Benefício de até 1 salário mínimo Benefício acima de 1 salário mínimo Janeiro 2/2/2024 3/2/2024 Fevereiro 2/3/2024 3/3/2024 Março 2/4/2024 3/4/2024 Abril 2/5/2024 3/5/2024 Maio 2/6/2024 3/6/2024 Junho 2/7/2024 3/7/2024 Julho 2/8/2024 3/8/2024 Agosto 2/9/2024 3/9/2024 Setembro 2/10/2024 3/10/2024 Outubro 2/11/2024 3/11/2024 Novembro 2/12/2024 3/12/2024 Dezembro 2/1/2025 3/1/2025

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Esse benefício garante o pagamento mensal de um salário mínimo para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não ter meios próprios de se sustentar e nem auxílio da família. Com o reajuste do salário mínimo, o valor do BPC também aumentará para R$ 1.412,00.

Trabalho Intermitente

Os trabalhadores intermitentes, que realizam serviços esporadicamente em dias alternados ou por algumas horas, também têm como base o salário mínimo. Nesse tipo de trabalho, o pagamento é feito de forma proporcional ao período trabalhado. Com o aumento para R$ 1.412,00, os valores de referência diário e por hora para as remunerações vinculadas ao salário mínimo devem ser de R$ 47,07 e R$ 5,88, respectivamente.

Cadastro Único

O Cadastro Único é uma ferramenta utilizada pelo governo para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no país. Com a alta no salário mínimo, os valores que permitem a inscrição no Cadastro Único também serão reajustados. Agora, a renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa será de R$ 706,00, enquanto a renda mensal familiar total de até três salários mínimos será de R$ 4.236,00. Já para rendas maiores que três salários mínimos, o cadastramento estará vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Seguro-Defeso

O seguro-defeso é um benefício concedido aos pescadores que exercem atividades exclusivas e artesanais. Esse benefício é pago nos períodos em que a pesca é proibida para permitir a reprodução da espécie. Com o reajuste do salário mínimo, o valor do seguro-defeso também será atualizado para um salário mínimo.

Contribuição dos MEIs

As contribuições mensais dos microempreendedores individuais (MEIs) também serão reajustadas com o novo salário mínimo. O valor referente ao INSS do Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI) será de R$ 70,60, correspondendo a 5% do salário mínimo. É importante destacar que o imposto mensal pago pelos MEIs é atrelado ao salário mínimo, o que significa que o reajuste ocorre todos os anos. Além disso, os MEIs que exercem atividades ligadas ao comércio e indústria pagam R$ 1,00 a mais referente ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), enquanto os ligados a serviços pagam R$ 5,00 a mais, referentes ao ISS (Imposto sobre Serviços).

Ações nos Juizados

O reajuste do salário mínimo também afeta o teto permitido para se ajuizar uma ação sem a necessidade de um advogado. No Juizado Especial Federal, por exemplo, é possível entrar com uma ação sem defensor se o valor a receber for de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 84.720,00 com o novo salário mínimo. No Juizado Especial Cível, o valor das ações também é calculado com base no salário mínimo. Portanto, é possível entrar com uma ação que envolva até R$ 28.240,00 (ou 20 salários mínimos) sem a necessidade de um advogado.

O Novo Salário Mínimo no Brasil

O novo cálculo do salário mínimo já estava previsto no Orçamento de 2024 e considera a nova política permanente de valorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa política significa que o aumento do valor será acima da inflação. De acordo com a nova lei, o reajuste do salário mínimo corresponde à soma de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

Em conclusão, o reajuste do salário mínimo traz mudanças significativas em diversos benefícios e serviços oferecidos pelo governo. Com o aumento, programas como abono salarial PIS/Pasep, benefícios do INSS, BPC, seguro desemprego, entre outros, são reajustados para atender às necessidades dos trabalhadores. É importante ficar atento aos calendários de pagamento e aos novos valores para garantir o recebimento correto desses benefícios. O novo salário mínimo representa uma valorização dos trabalhadores e contribui para uma maior justiça social no país.