Abram caminho para Oklahoma: Shai e Holmgren fazem os fãs sonharem

A novo dia de jogo da NBA cheio de surpresas no que parecia ser uma noite tranquila.

O Milwaukee Bucks cair em Chicago com um péssimo desempenho na prorrogação, Trovão da cidade de Oklahoma superar o Los Angeles Lakers, Jovemsão 45 pontos para vencer Victor Wembanyama, Stephen Curry e Klay Thompson pode vencer o Clippers de Los Angeles …. damos uma olhada nos destaques.

Vídeo do Boston Celtics que mostra o basquete como nunca visto antesRoberto Ortega

Rock and roll

Trovão varrer o Trovão como se não fosse nada. Até sete jogadores, incluindo os cinco titulares, marcaram dois dígitos em Oklahomavitória por 133 a 110 sobre o Lakers.

Liderado por um sensacional Shai Gilgeous-Alexanderque terminou com 33 pontos e sete rebotes, aproveitou o cansaço dos dourados e roxos, que jogaram na noite anterior.

Chet Holmgren machucou a fraca defesa de Angelina (18 pontos), enquanto Jalen Williams (21), foi letal nas penetrações. Josh Giddey (14+8), Luguentz lá (12) e Cason Wallace e Isaías Joe (10 cada), completou um jogo soberbo, um exercício de sinergia sensacional contra um Lakers muito dependente de Davis (31+14) e Lebron James (21+12), que voltou a consumir minutos (35).

O Guerreiros pise no acelerador. No grande confronto do dia, o Guerreiros do Golden State vencer o Tosquiadeiras (120-114) num excelente desempenho de equipe que lembra os melhores dias da Bay Area.

Sete jogadores com dois dígitos, liderados por um sensacional Curry (26) e um persistente Klay (20).

Por parte dos Angelinos, Kawhi (26) e Endurecer (18) foram mais uma vez os melhores em uma noite mais favorável para Westbrook (14+11+6), mas em que ficou aquém nos momentos decisivos e mostrou as deficiências que ainda tem para lapidar como grupo.

O ponto

Haliburton é uma estrela. O duelo de gols da noite foi cortesia do Marcapassos‘armador e Jimmy Butler em um jogo sensacional e divertido onde o ataque eclipsou a defesa e Miami espremido no final (142-132).

Tyreseque marcou 44 pontos, o recorde de sua carreira, e deu 10 assistências, se encaixa perfeitamente no que Carlisle está procurando em Indiana. mordomopor sua vez, apostou em 36, incluindo um par de cestas importantes para a vitória do jogo na embreagem.

Sharpe, um oásis no deserto. Em meio ao turbilhão da reconstrução em Portland, Shaedon Sharpe destaca-se como principal farol. O canadense somou 29 pontos na impressionante vitória por 95-103 em Cleveland. Mitchello Cavaleiros‘ artilheiro com 23.

A especiaria

Trae Young pode aguentar O animal. O prêmio de artilheiro da noite vai para o Falcões armador.

45 pontos contra um Esporas equipe que quase quebrou a seqüência de derrotas (135-137). 13 derrotas consecutivas em San Antonio. O animal terminou com 22 pontos, 12 rebotes e quatro bloqueios em mais um jogo sensacional.

Bruno mantém o Knicks à tona. Não é novidade que Nova York depende do sucesso do armador.

Com RandleApós as irregularidades e dúvidas das últimas semanas, o ex-Villanova mostrou mais uma vez porque é um dos jogadores mais decisivos do campeonato. 42 pontos na vitória contra o Pistões (118-112).

A surpresa

Jalen Brunson, líder dos KnicksSeth WenigPA

Milwaukee desapontado em Chicago. O Dinheiro não consigo lidar com Touros que tirou a chateação. Numa prorrogação para esquecer (7-14), Antetokounmpode Touros não conseguiram vencer um dos piores times da NBA (120-113).

Giannis fez 26 pontos e 14 rebotes. Lillard terminou com 18. Middletonnovamente horrível, marcou apenas nove. Vucevico melhor dos locais com 29 pontos e 10 rebotes.

O Vespas tempestade Brooklyn. Sem LaMelonum mar de dúvidas e sem um roteiro claro, Charlotte vence no Brooklyn em um final emocionante (128-129). No retorno de Cam Tomás para o Redes (26 pontos), o protagonista era um Terry Rozier que foi para 37 com 13 assistências.

Resultados