ACABOU DE SAIR! Calendário do Bolsa Família em 2024

O Bolsa Família, sob a gestão do Governo Federal, se estabelece como o principal mecanismo de transferência monetária destinado a auxiliar um vasto contingente de famílias no Brasil. Ao se aproximar o término do ano, o programa já beneficia mais de 21 milhões de cidadãos. Assim, a curiosidade quanto às datas de desembolso para o ano subsequente, especificamente em 2024, cresce exponencialmente.

Embora o cronograma para 2024 ainda esteja cedo para ser liberado, abaixo você conseguirá verificar as datas do começo do ano. Entretanto, é importante ressaltar que este é apenas um esboço do calendário referente ao mês de janeiro para o Bolsa Família.

Agenda do Bolsa Família para janeiro de 2024

O governo, com o intuito de facilitar o acesso à informação, torna público o cronograma do Bolsa Família anualmente. Não obstante, as informações que concernem aos desembolsos para 2024 ainda se encontram indisponíveis.

É uma prática habitual que os pagamentos sejam efetuados durante os últimos dez dias úteis de cada mês. Assim, baseando-se nessa tendência, é viável imaginar um possível calendário de pagamentos para o próximo ano

O cronograma de desembolsos para janeiro do Bolsa Família deve ser iniciado em 18/01 para os registrados com NIS 1 e concluído em 31/01, contemplando os inscritos com NIS 0. Importa ressaltar que, para os beneficiários cujo pagamento é designado às segundas-feiras, a transferência é realizada no sábado precedente.

Para determinar a data de recebimento do benefício, é imperativo que o beneficiário consulte o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Uma vez identificado o dígito terminal, é necessário conferir no cronograma a data correspondente ao depósito na conta bancária.

Segue a relação de desembolsos do Bolsa Família em janeiro:

18 de janeiro – crédito destinado a NIS 1;

19 de janeiro – crédito destinado a NIS 2;

22 de janeiro – crédito destinado a NIS 3;

23 de janeiro – crédito destinado a NIS 4;

24 de janeiro – crédito destinado a NIS 5;

25 de janeiro – crédito destinado a NIS 6;

26 de janeiro – crédito destinado a NIS 7;

29 de janeiro – crédito destinado a NIS 8;

30 de janeiro – crédito destinado a NIS 9 ;

; 31 de janeiro – crédito destinado a NIS 0.



Você também pode gostar:

Montante destinado ao programa em 2024

Juntamente com as datas de desembolso, uma questão comum se refere ao valor do benefício para o ano de 2024. Nesse contexto, os montantes permanecerão inalterados, fornecendo assim uma base financeira estável às famílias beneficiadas.

O valor base do Bolsa Família deve se manter em torno de R$ 600. Ademais, o método para calcular o valor mensal prosseguirá considerando a quantia de R$ 142 por cada membro da família.

Adicionalmente, está assegurado o repasse adicional de R$ 150 para infantes de 0 a 6 anos. Além disso, tem um acréscimo de R$ 50 destinado a jovens entre 7 e 18 anos, bem como para gestantes e lactentes com até seis meses de idade.

Calendário do mês de dezembro

Aproveitando o ensejo, aqui está o calendário do mês de dezembro que, inclusive, está finalizando. Se você ainda não sabe em qual data receberá, veja a agenda.