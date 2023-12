Accor Hotels ABRE CARGOS para Camareira, Bartender e mais!

A Accor Hotels, rede que conta com mais de mais de 40 marcas de hotéis em mais de 110 países, do luxo ao econômico, está com inúmeras oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, verifique quais são os cargos e algumas funções:

Bartender / Atendente de Bar – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom: Preparar e servir alimentos e bebidas, de acordo com os padrões de segurança alimentar exigidos, garantindo a satisfação do cliente. Participar diariamente do briefing para receber as informações do dia. Saudar cordialmente os hóspedes, fazer contato visual e chama-lo pelo nome;

Steward – São Paulo – SP – Cozinha: Limpar, separar, organizar e armazenar materiais e utensílios das áreas de cozinha. Montar e desmontar o restaurante dos connectors, dispondo e/ou retirando pratos, talheres e guardanapos, bem como conduzir e alocar as cubas contendo alimentos nas áreas apropriadas. Manusear produtos químicos de acordo com as especificações e treinamentos realizados;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Camareira / Camareiro De Hotel – São Paulo – SP – Governança;

Garçom Bilíngue – São Paulo – SP – Hotelaria;

Auxiliar de Manutenção – Barueri – SP – Manutenção em Geral.

Mais sobre a Accor Hotels

Falando mais sobre a Accor Hotels, é válido destacar que, além de líder mundial, trata-se de uma rede de hotéis com a mesma paixão compartilhada por acolher. Cuida de milhões de convidados em seus 4.200 endereços e em suas plataformas digitais.

Como operador e franqueador (Hotel-Services), proprietário e investidor (Hotel-Invest), investe toda a energia para fazer Feel Welcome ressoar como a melhor promessa hoteleira.

De luxo a economia e em todos os cantos do globo, as mais de 20 marcas da Accor Hotels atendem a todas as necessidades de negócios e viajantes de lazer que buscam conforto, atenção e serviços de alta qualidade.

Confira alguns benefícios

Participação em Lucros;

Vale-Alimentação;

Auxílio AM;

Vale-Transporte;

Refeitório no Local;

Uniforme.



Como se candidatar em uma das opções?

Agora que as vagas da Accor Hotels já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!