Acidente de Laura Lynch de Dixie Chicks, possíveis acusações criminais para outro motorista

O motorista ao volante do caminhão que atingiu mortalmente o membro fundador da Dixie Chicks Laura Lynch na semana passada está sendo investigado por possíveis acusações criminais.

Departamento de Segurança Pública do Texas PIO Sargento Eliot Torres diz ao TMZ que, como uma vida foi perdida, eles estão trabalhando para determinar se o motorista estava sob influência de álcool no momento do acidente.



TikTok / @mavmoto182

Eles confirmam que o sangue do motorista foi coletado no hospital para testes de drogas e álcool… e os resultados só serão divulgados pelo hospital quando um juiz assinar a intimação elaborada pelos investigadores.

Se os resultados forem positivos para drogas e/ou álcool, os investigadores irão potencialmente procurar acusações contra o outro condutor.

O motorista também pode ser acusado de outros delitos, como direção imprudente ou mudança insegura de faixa após análise do local e conversa com testemunhas – mas tudo depende do resultado da investigação.

Como informamos… uma testemunha ocular já falado … detalhando o momento em que o caminhão entrou na pista de Laura enquanto tentava contornar outros dois carros e bateu de frente com seu veículo na Rodovia 62, fora de El Paso.