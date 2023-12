Acusadora de Jamie Foxx implora por anonimato: teme sua segurança no processo de agressão sexual

Ta mulher que alega isso Jamie Foxx que a agrediu sexualmente em 2015 solicitou aos tribunais que a sua identidade permanecesse anónima, pois teme pela sua própria segurança durante o alto perfil e caso sensível.

O mundo foi abalado com as alegações bombásticas de 22 de Novembro que alegavam a “O incrivél homem-Aranha 2” e “Django: Livre” o ator arrastou bêbado uma mulher, conhecida como Jane Doe, para um telhado depois de comentar sobre sua aparência.

O lance de futebol viral de Jamie Foxx que desafia a física: ‘Isso é impossível’

Lá, ele a apalpou e penetrou sua vagina e ânus com os dedos enquanto ela tentava fugir, com os espectadores deixando-a sozinha até que um de seus amigos a encontrou e ela conseguiu escapar.

Agora ela pediu que seu nome permanecesse longe dos olhos do público, pois teme a fama e os fãs do ator de Hollywood, que também estrelou o filme do MCU. “Homem-Aranha: De jeito nenhum para casa” .

“Fui agredida sexualmente conforme indicado na Denúncia”, afirmou ela nos documentos, de acordo com RadarOnline.com. “E como resultado, sofri lesões psicológicas e emocionais.

“Não desejo divulgar publicamente a minha identidade como vítima de agressão sexual porque este assunto é altamente delicado e já experimentei choque, vergonha e constrangimento significativos pela minha divulgação devido à proeminência e ao estatuto de celebridade dos Réus”.

Os representantes da Foxx não responderam aos pedidos de comentários da Page Six enquanto ele prepara sua defesa para o processo civil.

Foxx responde às acusações

Foxxnaturalmente, nega todas as acusações contra seu nome em relação ao ataque ocorrido no Catch NYC & Roof, em Nova York.

“O suposto incidente nunca aconteceu”, disse um porta-voz do homem de 55 anos ao “Page Six”. “Em 2020, esse indivíduo entrou com uma ação quase idêntica no Brooklyn. O caso foi arquivado logo depois.

“As reivindicações não são mais viáveis ​​hoje do que eram naquela época. Estamos confiantes de que serão rejeitadas novamente.

“O Sr. Foxx pretende entrar com uma ação por processo malicioso contra essa pessoa e seus advogados por apresentarem novamente esta ação frívola.”