Adam Silver explica por que Josh Giddey não foi suspenso pela NBA

Adão Prata abordou a situação atual envolvendo o astro do Oklahoma City Thunder, Josh Giddey, que continua jogando em meio a investigações sobre seu suposto envolvimento em um relacionamento impróprio com uma menina menor de idade.

O comissário da NBA afirmou que a liga está tratando do assunto de acordo com sua abordagem às situações jurídicas.

A explicação de Silver

A investigação, iniciada pela NBA e pela Polícia de Newport Beach, foi motivada por postagens nas redes sociais retratando Giddey com uma jovem, levando a acusações de má conduta.

Apesar de reconhecer as postagens, a NBA não tomou nenhuma medida contra Giddey.

“Não consigo pensar em muitas circunstâncias em que tenhamos suspendido um jogador apenas com base numa alegação”. Prata disse ao NBA Today da ESPN na sexta-feira.

“Neste caso, temos uma alegação, e depois há uma investigação policial e depois uma investigação paralela da liga.

Josh Giddey é perseguido por TikToks dedicados à menor de idade Liv Cook

“Acrescento também que, onde há uma investigação criminal, ficamos em segundo plano… isso impacta a forma como os jogadores e a associação de jogadores podem trabalhar connosco porque, claro, o jogador precisa de proteger os seus direitos.

“Não vou dizer nunca, mas acho que este é o caminho que seguimos consistentemente no passado.”

Treinador do Thunder, Mark Daigneaultse absteve de comentar a questão extrajudicial. Giddey manteve seu desempenho em quadra, com média de 12,1 pontos, 5,8 rebotes e 4,8 assistências em 20 jogos nesta temporada.

O jogador foi a sexta escolha geral no draft de 2021 da NBA. As tentativas do US Sun de entrar em contato com Giddey para comentar o assunto não tiveram sucesso.