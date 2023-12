Adam22 critica Joe Budden por destruir seu casamento com Lena the Plug

TMZ. com

Temos Adam e Lena do lado de fora da No Jumper Store na sexta-feira em Melrose, e ele diz que a conversa de Joe é bastante irônica… e ele tem um motivo ousado para isso.

ICYMI, Joe afirmou em seu podcast que Adam está em uma espiral descendente e está fazendo muito para permanecer relevante, citando ter deixado Lena dormir com caras diferentes por exemplo… ele até pensou que os dois poderiam ter um acordo em andamento.

Agora, na frente menos tradicional… Adam e Lena acabaram de embrulhar os deles reality show de competição“For the Love of Lena”, que tinha vários caras competindo para fazer um trio com Lena e Adam… e aquele troféu único foi para estrela de cinema adulto Lil D.