Adcos Cosméticos ABRE VAGAS para Assistente, Vendedor e mais!

A Adcos Cosméticos, empresa brasileira de dermocosméticos comprometida com a saúde da pele dos brasileiros desde 1993, ou seja, cerca de 30 anos, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar com mais detalhes sobre a empresa, veja quais são as vagas:

Gerente de Loja – Alphaville – Barueri – SP – Lojas / Shopping: Responder pelo preparo técnico e comercial da equipe. Responder pelo resultado de venda da loja e da equipe de vendas, tais como indicadores de venda, fluxo, estoque, pós-venda;

Vendedor (a) de Loja – Exclusivo PCD – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – Vaga Exclusiva Para PCD – São Paulo – SP – Administração Geral: Auxiliar no controle do envio de correspondências via correio e malote para distribuidores, consultores, clientes e outras empresas. Realizar controle por meio de planilhas de acompanhamento. Elaborar relatórios por meio do Excel;

Gerente de Loja I – Praia Grande – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Jardins / Eldorado/Higienópolis – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente Geral – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Dermoconsultor (a) – Vaga Exclusiva PCD – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Auxiliar de Logística – Vaga Exclusiva PCD – Cariacica – ES – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre a Adcos Cosméticos

Contando mais informações sobre a Adcos Cosméticos, vale a pena destacar que a empresa coloca a tecnologia e o conhecimento adquiridos em anos de estudos científicos sobre cosmética de tratamento na formulação de produtos específicos e adequados ás necessidades da pele brasileira.

Nos dias atuais, conta com um portfólio completo com mais de 200 produtos nos segmentos home care e profissional, todos dermatologicamente testados e aprovados, bem como alinhados às últimas tendências da cosmetologia mundial.

Por fim, com atuação a nível nacional, possui indústria, centro de distribuição, escritório, mais de 130 lojas, presença nas principais redes de farmácias e canal digital.

Saiba quais são os benefícios

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Comissões;

Gympass;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Desconto em produtos;

Premiação;

Vale-transporte;

Seguro de Vida.



Como enviar o seu currículo?

Agora que as vagas da Adcos Cosméticos já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

