Adele se junta a LeBron e Anthony Davis na festa de 42 anos de Rich Paul

Adele abandonou Las Vegas para sair com o namorado Rico Paulo – e ela tinha um bom motivo… é o aniversário do cara, o que significa que toda a equipe da Klutch Sports a acompanhou.

A cantora estava rebolando fundo com Lebron James, Antonio Davis e outros clientes Klutch para a festa de aniversário de 42 anos do superagente no sábado à noite… que aconteceu em um local do WeHo – onde todos saíram por uma saída no final da noite, ao que parece.