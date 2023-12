Adidas bate ‘Dusty’ Kevin Durant por Anthony Edwards Shoe Diss

A Adidas acordou e escolheu a violência na sexta-feira… os gigantes do sportswear foram direto para o “empoeirado” Kevin Durant no pescoço depois que ele atirou na estrela de T’Wolves Antonio Eduardo ‘ tênis, e os fãs estão perdendo o controle!

Tudo começou quando a questão foi colocada… Será que KD, um atleta contratado pela Nike, algum dia arrasaria com os tênis Adidas característicos de Edwards? O próprio Durant, de 35 anos, respondeu à pergunta, escrevendo enfaticamente: “NUNCA me verá colocar um dedão do pé neles, Mfers”.