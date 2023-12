Adimax OFERECE EMPREGOS em SP, GO, BA, PR e mais!

A Adimax, companhia que visa promover o bem-estar animal através de alimentos com alto padrão de qualidade para cães e gatos, está com inúmeras possibilidades de emprego abertas pelo país. Isto é, caso esteja na busca por uma recolocação profissional, veja quais são as vagas disponíveis:

Ajudante de Motorista – Goianápolis – GO – Efetivo;

Analista de Marketing – Sorocaba – SP – Efetivo;

Analista de Suporte de Sistemas – Sorocaba – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Mandirituba – PR – Efetivo: Realizar todo o processo de aquisição (Equipamentos, itens de almoxarifado e serviços de manutenção); Realizar gestão de contratos juntos aos fornecedores; Equalização de propostas junto a área técnica; Cadastros, solicitações, cotações e pedidos de compras;

Analista de Suprimentos – Goianápolis – GO – Efetivo;

Analista Fiscal – Mandirituba -PR – Efetivo;

Assistente Comercial (Vendas) – Sorocaba – SP – Efetivo;

Assistente de Faturamento Salto De Pirapora – SP – Efetivo;

Assistente de Qualidade – Juatuba – MG – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Goianápolis – GO – Efetivo;

Consultor (a) de RH – Salto De Pirapora – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Criciúma – SC – Efetivo;

Coordenador (a) de Laboratório – Salto De Pirapora – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Qualidade – Mandirituba – PR – Efetivo;

Cozinheiro (a) Líder – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Uberlândia – MG – Efetivo;

Operador de Máquina (Ensaque) – Goianápolis – GO – Efetivo;

Operador de Processo – Goianápolis – GO – Efetivo;

Representante de Informação Veterinária – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Supervisor de Facilities – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Supervisor dee Produção – Goianápolis – GO – Efetivo;

Técnico (a) de Informática – Salto de Pirapora – SP – Efetivo.

Mais sobre a Adimax

Contando mais sobre a Adimax, podemos frisar que, com sede em Salto de Pirapora, Região Metropolitana de Sorocaba (SP), a Adimax possui mais três filiais localizadas no Pernambuco, em Minas Gerais e em Goiás. Além desses quatro polos de produção, a marca possui Centros de Distribuição pelas regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil.

Além disso, a empresa percorre as rodovias brasileiras há mais de dez anos, realizando a logística da Adimax em diversas regiões do país. Com uma frota de caminhões própria, possui uma equipe administrativa, que cuida tanto dos colaboradores como da logística da transportadora, e um time de motoristas e ajudantes altamente treinados e capacitados.

Como efetuar a candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

