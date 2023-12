Adivinhe em quem esse bebê faminto se transformou!

Antes de esse bebê faminto servir todo o humor como estrela de reality show em ‘The Real Housewives’, ela estava apenas passeando com seu pai em Long Island, Nova York, e indo para a Hofstra University para estudar psicologia.

Para vocês, fãs de ‘Housewives’… vocês a viram obter sua licença imobiliária na temporada mais recente. Ela ainda pode ter seu forte sotaque de Long Island, mas com certeza se encaixa nas OG loiras do OC! E só porque ela é uma das esposas mais jovens, não significa que ela não dê ISSO para as mulheres mais experientes!