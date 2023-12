Adorável menina rouba os holofotes de Taylor Swift no jogo Raiders vs Chiefs

Taylor Swift, a artista ganhadora do Grammy, apareceu em grande estilo para apoiar seu namorado, Travis Kelce, no jogo do Kansas City Chiefs contra o Las Vegas Raiders em dia de Natal.

Vestida com um suéter vermelho festivo de gola redonda e uma saia xadrez, Rápido trouxe o espírito natalino para Estádio Ponta de Flecha.

A amiguinha de Taylor Swift rouba os holofotes de Swift no jogo de Natal dos ChiefsParker Johnson

Mantendo-se aquecido com uma jaqueta bomber de caxemira da Gigi Hadid Linha Guest in Residence e meia-calça Sheertex com estampa de diamantes, a superestrela pop completou seu look com um Gorro do Papai Noel apresentando Kelce’s número da camisa, 87, e seu batom vermelho característico.

Quem foi o convidado especial de Taylor Swift no domingo?

Acompanhando Swift neste passeio festivo de futebol estava sua família, tornando-o um evento memorável Natal para o Andorinhões.

Mãe Andreiapai Scott Swift e irmão Austin Swiftque fez uma aparição secreta como Papai Noeljuntou-se ao cantor de “Anti-Hero” enquanto eles entravam no estádio.

À medida que o jogo se desenrolava, Rápido foi flagrado torcendo por Travis Kelce, não sozinho, mas com uma adorável garotinha ao seu lado.

A identidade do encantador convidado permanece um mistério, mas as imagens capturaram a emocionante interação entre Rápido e o jovem torcedor.

Apontando jogadores em campo, Rápido parecia estar tornando o jogo ainda mais mágico para seu pequenino companheiro.

Taylor Swift, um elemento básico agora em todos os jogos do Chiefs

Nesta temporada de férias, Swift presença em Kelce’s os jogos se tornaram uma visão familiar.

Vestida com produtos vintage do time e acessórios esportivos que homenageiam seu namorado, ela abraçou o mundo do futebol americano da NFL.

De pulseiras de amizade adornadas com Kelce’s apelido e número da camisa para vestir um gorro Kut the Knit costurado com “87”, o apoio de Swift ao seu homem é elegante e cativante.

No início deste mês, ela fez uma declaração em um Chefes blusão de Wear by Erin Andrewslinha fundada pelo repórter esportivo que contribuiu para trazer Rápido e Kelce junto.

Os holofotes sobre Swift presença em Chefes games adicionou uma camada extra de emoção ao Jogos da NFL.

O Rápido família dia de Natal passeio segue uma aparição recente de Scott Swift em um Chefes jogo em Foxborough, Massachusetts quando os Patriots sediaram o Chefes durar Domingo.

Como Taylor Swift continua a compartilhar a alegria do futebol com sua família imediata, a adição de uma garotinha encantadora à experiência habitual dos dias de jogo adicionou uma dose extra de magia natalina à mistura.