Aeronáutica anuncia NOVO Concurso com 169 vagas para NÍVEL MÉDIO

Confira quem pode se inscrever neste concurso da Aeronáutica

Se você deseja entrar na Aeronáutica, esta pode ser sua chance de mudar de vida. A entrada é por meio de concurso e é destinada ao nível médio.

Veja mais detalhes a seguir.

Primeiro Edital de Concurso da Aeronáutica para EEAR em 2025

Foi recentemente divulgado o primeiro edital para o concurso da Aeronáutica, destinado à Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) para o ano de 2025. A oferta consiste em 169 vagas para o Curso de Formação de Sargentos, aberto a candidatos de ambos os sexos com nível médio de escolaridade. O CFS 1/2025, previsto para iniciar no próximo ano, abrange jovens de diversas áreas.

Curso de Sargentos na EEAR

O curso de sargentos da EEAR é ministrado em regime de internato militar na cidade de Guaratinguetá-SP, com uma duração aproximada de dois anos. Esse período engloba instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico Especializado.

Requisitos e Perspectivas Após a Formação do concurso

Em relação aos requisitos, além do ensino médio completo, os candidatos devem ter idade entre 17 e 25 anos até dezembro de 2025. A seleção não impõe requisito de altura mínima. Durante o curso de formação, os candidatos são nomeados alunos (praças especiais). Após a conclusão das aulas, ocorre a graduação à terceiro-sargento, com remuneração acima de R$3,8 mil.



Distribuição de Vagas do concurso

O concurso EEAR 2025/1 oferece um total de 169 vagas distribuídas em duas opções:

Opção 1 – Ambos os Sexos:

BEV – Equipamentos de Voo: 8 vagas;

BMA – Mecânica de Aeronaves: 60 vagas;

BMB – Material Bélico: 19 vagas;

SAI – Informações Aeronáuticas: 12 vagas;

SGS – Guarda e Segurança: 20 vagas.

Opção 2 – Ambos os Sexos (Controle de Tráfego Aéreo):

BCT – Controle de Tráfego Aéreo: 50 vagas.

O concurso também inclui uma reserva de oportunidades para candidatos negros, além da concorrência geral. Essa é uma oportunidade significativa para quem busca ingressar na carreira militar na Aeronáutica, representando uma chance de desenvolvimento profissional e pessoal para os futuros candidatos.

Fases do concurso

O processo seletivo para o Curso de Formação de Sargentos (CFS) na Aeronáutica é composto por diversas etapas, cada uma desempenhando um papel crucial na avaliação dos candidatos.

Provas Escritas: A primeira etapa, agendada para 2 de junho de 2024, consiste em provas escritas realizadas em todo o território nacional. Com 96 questões distribuídas em quatro partes, aborda disciplinas como Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física.

Inspeção de Saúde (INSPSAU): Após a fase escrita, os candidatos passam por uma inspeção de saúde para avaliar a aptidão física e mental, garantindo que estejam em condições adequadas para seguir no processo seletivo.

Exame de Aptidão Psicológica (EAP): Nesta etapa, ocorre a avaliação psicológica para verificar a adequação dos candidatos às demandas emocionais e psicológicas associadas à função de sargento.

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF): O TACF inclui testes físicos como flexão e extensão dos membros superiores, flexão do tronco sobre as coxas, salto horizontal e corrida de 12 minutos, avaliando a condição física e resistência dos candidatos.

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC): Esta fase envolve procedimentos específicos para garantir a correta identificação dos candidatos, assegurando a integridade e transparência no processo seletivo.

Validação Documental: A última etapa consiste na validação dos documentos apresentados pelos candidatos, assegurando a autenticidade e conformidade dos documentos fornecidos.

Cada uma dessas fases é fundamental para a seleção de futuros sargentos da Aeronáutica, garantindo uma avaliação abrangente de habilidades cognitivas, físicas e psicológicas necessárias para o desempenho eficaz das funções atribuídas a essa importante posição militar.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever a partir das 10h do dia 20 de fevereiro e vão até as 15h do dia 12 de março, pela internet.

Para participar, basta fazer o cadastro pelo site da Aeronáutica.

Processo de Inscrição e Taxa do Concurso

Para participar do processo seletivo, é necessário preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, é crucial gerar o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$95. A quitação da taxa deve ser realizada até o dia 19 de março.

Isenção

Aqueles inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam membros de famílias de baixa renda têm a possibilidade de solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição. Doadores de medula óssea também estão aptos a requisitar a isenção. Importante destacar que os pedidos de isenção serão aceitos ao longo de todo o período de inscrição.