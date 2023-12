Afinal, o que se sabe sobre o CONCURSO PETROBRAS?

Concurso Petrobras vai sair?

O concurso Petrobras é um dos editais mais aguardados até o momento. Afinal, o que se sabe até o momento? Ao todo são 458 vagas.

Concurso Petrobras e mais detalhes

A Petrobras, uma das maiores empresas do setor energético, anuncia a publicação de um aguardado edital que contemplará 458 vagas, com previsão de divulgação ainda neste mês de dezembro.

Essa iniciativa representa uma significativa oportunidade para profissionais que buscam consolidar suas carreiras em cargos de nível técnico de formação, com remunerações iniciais atrativas, variando entre R$ 3 mil e R$ 7 mil, dependendo da função desejada.

Vagas Reservadas para PcD e Candidatos Negros

De acordo com o Conselho de Administração da Petrobras, a seleção priorizará a inclusão, reservando cerca de 20% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e outros 20% para candidatos negros. Essa iniciativa reforça o compromisso da empresa com a diversidade e igualdade de oportunidades.

Cebraspe como Organizadora do concurso Petrobras



O órgão federal já havia escolhido o Cebraspe como a empresa responsável pela organização do processo seletivo. Essa escolha reforça a seriedade e a transparência na condução do concurso, assegurando aos candidatos um ambiente justo e criterioso.

Perspectivas Salariais e Benefícios Atrativos

A Petrobras, reconhecendo a importância de seus colaboradores, oferece perspectivas salariais atrativas. Para cargos de nível médio, o vencimento básico inicial é de R$ 1.249,20, alcançando R$ 11.491,54 ao final da carreira. É fundamental observar que a Companhia adota a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), garantindo isonomia regional e conceitos regionais. Veja mais sobre o concurso Petrobras.

Benefícios e Vantagens do concurso Petrobras

Os servidores da Petrobras desfrutam não apenas da estabilidade típica de uma carreira pública, mas também de uma gama de benefícios e vantagens, conforme acordado em 2022/2023. Dentre eles, destacam-se:

Adicional por Tempo de Serviço;

Adicionais de Regime e Condições de Trabalho;

Banco de Horas;

Assistência Alimentar (Vale Refeição e Vale Alimentação);

Auxílio-Doença;

Auxílio-Creche/Acompanhante;

Auxílio Ensino: Programa de Assistência Pré-escolar, Auxílio-ensino fundamental e Auxílio-ensino médio;

Programa Jovem Universitário: reembolso de 60% das despesas comprovadas com a universidade.

Práticas Trabalhistas

As práticas trabalhistas da Petrobras são abrangentes e refletem um compromisso real com seus empregados. Destacam-se o envolvimento de 100% dos colaboradores em acordos coletivos, análise regular de desempenho e participação significativa em ações de treinamento e desenvolvimento.

Editais anteriores do concurso Petrobras

A Petrobras, renomada empresa do setor energético, lançou o aguardado edital para o Concurso de Técnico Júnior em 2023, despertando o interesse de milhares de candidatos em todo o país. O certame oferece uma distribuição estratégica de vagas, visando fortalecer seu quadro de colaboradores e promover o crescimento profissional dos selecionados.

Remuneração Atrativa e Perspectivas Profissionais

Os candidatos aprovados terão a perspectiva de uma remuneração inicial de R$ 3.294,36, podendo alcançar uma garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90. Esse atrativo salarial, aliado à reputação da Petrobras como uma das maiores empresas do setor, torna o concurso uma oportunidade valiosa para os profissionais em ascensão.

Prova Objetiva do concurso Petrobras

A seleção dos candidatos ocorreu por meio de uma etapa única, a prova objetiva, que se revelou decisiva para a classificação final. Realizada nas 26 capitais dos Estados brasileiros e no Distrito Federal, a prova teve a duração de 4 horas e consistiu em 100 questões do tipo Certo ou Errado, divididas entre 40 de conhecimentos básicos (P1) e 60 de conhecimentos específicos (P2).

Conhecimentos Básicos e Específicos

Na parte de conhecimentos básicos, os candidatos foram desafiados em áreas fundamentais:

Língua Portuguesa;

Matemática.

Já na seção de conhecimentos específicos, foram abordados temas essenciais relacionados à área de atuação do cargo em questão.

Critérios de Aprovação

Para garantir a aprovação, os participantes tiveram que atender a critérios específicos. Foi considerado reprovado o candidato que não alcançasse, pelo menos, os seguintes pontos: