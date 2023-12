AJUDA FINANCEIRA do governo em DEZEMBRO

O governo brasileiro disponibiliza uma diversidade de programas de apoio social e transferência de recursos para a população de baixa renda. O intuito é fornecer auxílio financeiro, como é o caso do Bolsa Família. O benefício foi instituído inicialmente em 2003, durante o primeiro período presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Bolsa Família foi estabelecido por meio da Medida Provisória 132, que posteriormente se converteu em lei no ano seguinte. Seu objetivo primordial é romper o ciclo de pobreza que afeta várias gerações de famílias brasileiras. Para atingir esse propósito, o governo realiza transferências mensais condicionadas à saúde, renda e educação.

Novo valor do Bolsa Família é pago em dezembro

O governo do Brasil provê um valor mínimo mensal de R$ 600 para as famílias que são beneficiárias do programa. O objetivo é garantir que cada integrante da família tenha acesso a pelo menos R$ 142 por mês. Como resultado, o valor mensal pago pelo programa pode sofrer variações mensais.

No último pagamento, efetuado em novembro, algumas famílias contempladas pelo programa receberam a quantia média de R$ 750. Os repasses referentes a dezembro começaram ontem, segunda-feira (11).

No entanto, a expectativa é que o valor para dezembro seja maior, mesmo com a diminuição do preço do gás de cozinha. Isto significa que o programa de transferência de renda poderá ofertar um benefício um pouco menor, mas ainda atenderá ao mesmo número de famílias.

Importante mencionar que, além do valor mínimo pago pelo Bolsa Família, os beneficiários também têm acesso a benefícios extras. Logo, as famílias com crianças de até seis anos podem receber um complemento de R$ 150 mensais.

Crianças entre 7 e 18 anos e gestantes também recebem um incremento de R$ 50. Dessa forma, o valor mensal do benefício é aumentado.

Para ter acesso aos valores adicionais, é necessário cumprir certos critérios. As crianças e adolescentes de todas as idades devem apresentar frequência escolar de no mínimo 75% e manter a caderneta de vacinação atualizada. Quanto às gestantes, é necessário realizar o pré-natal, e as crianças com até 7 anos devem ter acompanhamento nutricional.



Calendário do Bolsa Família para dezembro

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a dezembro começarão em breve a ser creditados pela Caixa Econômica Federal. O cronograma de pagamentos é organizado conforme o último dígito do NIS (Número de Inscrição Social) dos beneficiários.

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 11 de dezembro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 12 de dezembro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 13 de dezembro ;

; Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 14 de dezembro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 15 de dezembro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 18 de dezembro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 19 de dezembro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 20 de dezembro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 21 de dezembro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 22 de dezembro.

Auxílio-Gás no mês de dezembro

O Governo Federal está reiniciando o Auxílio-Gás em dezembro, após a pausa por conta da sua bimestralidade. Esse programa, estabelecido em dezembro de 2021 durante o governo anterior, tem como objetivo auxiliar na compra do botijão de gás GLP de 13Kg e é creditado junto com a folha de pagamento do Bolsa Família, por meio do Caixa Tem.

No último mês, foi realizada a quarta parcela do ano, com um valor médio de R$ 112. O programa realiza repasses bimestrais, como citado, então, em novembro, não ocorreu nenhum pagamento.

O Vale-Gás nacional utiliza como referência o valor médio do botijão de 13Kg nos últimos seis meses, entre julho e novembro de 2023, conforme apurado pela ANP. Com base nesse cálculo, será estipulado o montante do benefício para o mês de outubro.

A expectativa é que as próximas parcelas se mantenham na faixa entre R$ 109 e R$ 112, com base nos preços de referência adotados. Essa ação tem como propósito proporcionar ajuda na aquisição do gás de cozinha, beneficiando os integrantes do Bolsa Família. Dessa forma, facilita o acesso a um recurso essencial em todo o país.