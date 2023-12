Alan Jouban considera Paddy Pimblett o adversário perfeito para Tony Ferguson: ‘O cara mais derrotável e com maior empate’

Quando Tony Ferguson x Paddy Pimblett foi anunciado para o UFC 296, Alan Jouban sentiu como se a promoção estivesse alimentando um jovem leão faminto que buscava construir seu nome a partir de uma lenda.

No papel, essa avaliação fazia todo o sentido. Ferguson perdeu suas últimas seis lutas consecutivas – quatro por nocaute ou finalização – enquanto Pimblett detém um recorde perfeito de 4-0 no UFC e é uma das estrelas em ascensão mais rápida no elenco. Só quando ele realmente começou a quebrar a luta é que Jouban entendeu o método por trás da loucura do matchmaking do UFC.

“Esta é a melhor luta que Tony Ferguson poderia ter conseguido”, explicou Jouban no O lutador contra o escritor. “Porque você sabe por quê? Quem é o cara mais derrotável e com maior empate do UFC? É Paddy Pimblett. Paddy Pimblett tem a maior base de fãs, o maior nome, o maior número de seguidores naquele grupo de caras que podem ser derrotados. Ele é muito vencível. Eu pensei que ele perdeu aquela luta no início do ano [to Jared Gordon].

“Quando recebi a notícia, pensei que eles estavam jogando uma lenda para os cachorros. Porque Tony é uma lenda à sua maneira pelo que fez. Mas quando pensei sobre isso, pensei no que mais – você dá a ele um Jalin Turner ou algum touro jovem, algum cara no auge, você dá isso ao velho leão. Mas esse é um cara em Paddy Pimblett que pode ser derrotado. Ele é jovem e está crescendo e tem boas habilidades de finalização no chão, ele meio que se esforça e se esforça em pé e Tony Ferguson está bem além de seus primeiros anos, mas esta é uma luta que pode ser vencida e tem o máximo de vantagem para Tony Ferguson.”

Como Pimblett tem tanto poder de estrela, ele chama muita atenção quando compete, mas ainda não chegou nem perto de enfrentar a competição entre os 15 primeiros classificados.

Ele guinchou por Jared Gordon em uma decisão polêmica em dezembro de 2022 e está fora de ação desde então devido a uma lesão. Agora ele volta para enfrentar um adversário em Ferguson, que todos reconhecem que provavelmente está nos últimos tempos, com a areia começando a acabar na ampulheta de sua carreira.

Embora Pimblett definitivamente tenha uma base de fãs considerável, ele também ganhou mais do que alguns detratores ao longo do caminho e é aí que Jouban sente que Ferguson pode estar à altura da situação com esta luta.

“Se Tony Ferguson vencer Paddy Pimblett, de repente Tony Ferguson é esse cara”, disse Jouban. “Tony Ferguson, todos os que duvidam, todos os pessimistas que o criticaram, de repente ele é o herói de todos que estão contra Paddy Pimblett. Porque é isso que é.

“Quando você é uma estrela, você tem uma quantidade igual de inimigos e fãs e Paddy Pimblett tem uma quantidade enorme de ambos. Muitas pessoas não gostam de Paddy Pimblett. Então Tony Ferguson agora se torna o herói para todas essas pessoas que desejam desesperadamente que Paddy Pimblett perca.”

Por outro lado, Jouban argumenta que a derrota de Ferguson não muda em nada a narrativa em torno de sua carreira.

Embora uma sétima derrota consecutiva fosse devastadora e potencialmente o fim de sua carreira no UFC, Jouban acredita que isso é exatamente o que todo mundo estava dizendo depois que Ferguson também foi derrotado pela sexta vez consecutiva. Perder para Pimblett apenas reforça o que já foi dito sobre Ferguson, mas uma vitória pode mudar completamente as coisas para ele.

“Se Tony Ferguson perder, neste momento, eu fico tipo, e daí?” Jouban disse. “Ele já perdeu seis seguidas. Ele já foi finalizado quatro vezes. Sabemos que ele não está no seu auge. Eles construíram o cara mais jovem com base no veterano mais velho. Essa é a história da luta. Vemos isso sendo feito o tempo todo. Então isso realmente não me afeta muito.

“Acho que esta é uma luta tremenda para Tony. Honestamente, poderia acontecer de qualquer maneira, mas é uma perda, é outra perda para Tony. Temos a mesma conversa que tivemos nas últimas três lutas consecutivas. Talvez seja hora de pendurá-los. Mas uma vitória? Vamos, Tony Ferguson vai estar no topo.”

Por mais que uma derrota possa significar o fim da carreira de Ferguson, Jouban realmente acredita que uma vitória pode lhe dar a chance de sair em seus próprios termos, sem ser forçado a pendurar as luvas pela última vez.

Jouban não poderia imaginar um final melhor para a carreira de Ferguson do que vencer um jovem superstar como Pimblett e então encerrar sua carreira na hora.

“Eu quero tanto isso para Tony”, disse Jouban. “Para que ele possa ter aquela sensação novamente. Ele provavelmente sente que quer pendurá-los, eu quero desligar, mas não posso nesse tipo de situação. Mas com uma vitória sobre Paddy Pimblett, se ele achar que é a hora, acho que poderá abandonar o esporte.

“Se você vencer no sábado à noite, coloque essas luvas no centro do octógono e as pessoas vão adorar você. Eles vão amá-lo.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio