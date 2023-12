Alcaraz e Djokovic prontos para o primeiro grande evento de tênis da temporada de 2024 na Arábia Saudita

SA Audi Arábia será em breve sede fixa do circuito de tênis (incluindo o circuito feminino) e da partida de quarta-feira, 27 de dezembro, entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz em Riad será a luta de abertura.

Os pontos em jogo e a briga pelo número 1 virão com a United Cup, esta semana e principalmente com o Aberto da Austrália, em meados de janeiro, mas as pré-temporadas já terminaram e o que se verá na capital saudita será as armas com as quais o número um e o número um do mundo travarão suas primeiras batalhas.

Para Djokovica próxima temporada será a 21ª no circuito, desde que estreou em 2004, e completará 37 anos.

Ele parece, no entanto, ter parado o tempo de forma mais eficaz do que Rafael Nadal com quem poderá enfrentar novamente este ano: na temporada passada ele mostrou poucas rachaduras em sua ditadura no circuito, mas através de uma delas um jovem de 20 anos Carlos Alcaraz escapou para vencer Wimbledon.

O fato de que Alcaraz foi escolhido para este jogo não é apenas um reconhecimento da sua actual classificação e dos méritos que a ela conduziram, mas também o ‘designa’ como o maior candidato ao Djokovictrono, seja por conquista ou herança, à frente de Jannik Pecador ou Daniel Medvedevpor exemplo.

E Alcaraz leva isso muito a sério. Esta semana ele treinou – inclusive na véspera de Natal – na JC Ferrero Academy com, justamente, Pecador. Ele sabe que esse primeiro contato é importante. E apenas 24 horas depois, aliás, ele jogará em Múrcia contra Roberto Bautista.

Antes de o Alcaraz-Djokovic partida em Riad, Nosso Jabeur e Aryna Sabalenka vai jogar.

É também significativo: apesar da posição favorável da WTA, há relutância no mundo do ténis feminino em vir para um país onde as mulheres não gozam dos mesmos direitos humanos básicos que os homens.

