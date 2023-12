Alcaraz recupera de um set a menos para vencer Djokovic na disputada Taça de Ténis

To número dois do mundo, Carlos Alcaraz, derrotou Novak Djokovic apesar de perder o primeiro set da Copa de Tênis para vencer por 4-6, 6-4, 6-4 em uma partida amistosa da Arábia Saudita.

A partida viu os dois melhores jogadores ativos do esporte se enfrentarem na Kingdom Arena em Riad, na Arábia Saudita, enquanto a cidade continua sua mega semana esportiva após sediar um evento de boxe de grande sucesso no sábado, 23 de dezembro.

Entrevista exclusiva da MARCA com Novak Djokovic: “Sei que sou capaz de vencer o Golden Slam”

Djokovic parecia estar em melhor forma nas primeiras trocas da revanche da final de Wimbledon de 2023, apesar AlcarazO início rápido de Asturian, mas o asturiano não caiu sem lutar ao vencer o segundo set antes de vencer o terceiro para obter um grande impulso de confiança antes do reinício do ATP Tour.

O primeiro conjunto

Seria o dissidente espanhol quem arrancaria o primeiro sangue ao quebrar o experiente sérvio no jogo de abertura da competição, mas Djokovic não demorou muito para quebrar.

Sua notória força mental brilhou quando ele salvou três break points em 4-3 para decidir o destino do set, que fechou vencendo os dois games seguintes para vencer o primeiro set por 6-4 após uma dupla falta de Alcaraz.

Novak Djokovic da Sérvia em ação contra Carlos Alcaraz da EspanhaFOREFE

O segundo conjunto

O segundo set começou como o primeiro, com o jogador mais jovem quebrando Djokovicsacará no segundo game. No entanto, não seguiu o mesmo padrão Alcaraz venceu o quarto jogo e conquistou uma vantagem dominante de 3-1.

A partir daí o set não teve muito drama já que ambos os jogadores seguraram seus jogos mas não conseguiram quebrar o outro e Alcaraz empatou as coisas ao vencer com a mesma margem que perdeu no set anterior, 6-4.

O terceiro conjunto

Djokovic conseguiu evitar a quebra no jogo de abertura do terceiro set, mas da mesma forma, o Alcaraz conseguiu evitar o mesmo no segundo jogo, pois manteve-se empatado nas primeiras trocas.

No entanto, foi o homem mais velho quem piscou primeiro quando Djokovic teve duas defesas e dois break points no terceiro jogo. Ele conseguiu ter sucesso uma vez, mas vacilou na segunda, Alcaraz assumiu a liderança antes de ampliar para uma vantagem de 3-1.

O momento decisivo veio no nono game do set, com a quebra do Alcaraz Djokovic mais uma vez deixando-o a apenas um jogo da vitória, que ele converteu ao vencer o último jogo da noite depois de chegar a uma vantagem de 40-0.