ALE Combustíveis OFERECE EMPREGOS em QUATRO REGIÕES

A ALE Combustíveis, empresa que faz faz parte da Glencore, multinacional anglo-suíça de commodities, que atua em 4 negócios (mineração, energia, agricultura e trading), está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Dessa forma, confira abaixo quais são as vagas abertas:

Analista de Estratégia JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Treinamentos – Belo Horizonte – MG e Híbrido – Efetivo;

Analista Planning – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Aprendiz de Serviços ADM – Betim – MG – Aprendiz;

Assessor Comercial de Segmento de Mercado – Júnior – Natal – RN – Efetivo;

Assistant Trader (Pleno) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Operações -São Luís – MA – Efetivo: Atuar em atividades administrativas e operacionais inerentes a distribuição de combustíveis com base nas orientações, diretrizes e normas internas da empresa;

Auditor Interno Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Consultor (a) Comercial Segmento de Mercado Pleno – Brasília – DF – Efetivo;

Consultor (a) de Varejo e Qualidade Pleno – Goiânia – GO – Efetivo;

Estagiário (a) – Natal – RN e Híbrido – Estágio;

Estagiário(a) – Jurídico – Natal – RN – Estágio;

Estagiário(a) – Treinamento – Natal – RN e Híbrido – Estágio;

Estagiário (Comercial) – Itajaí – SC – Estágio;

Estagiário de Engenharia – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Motorista Carreteiro – Itajaí – SC – Efetivo;

Operador de Base – Goiânia – GO – Efetivo;

Supervisor (a) de Gestão Comercial – Belo Horizonte – MG e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a ALE Combustíveis

Falando mais sobre a rede, vale frisar que a ALE Combustíveis é uma distribuidora de combustíveis com presença nacional, fruto da união da mineira ALE Combustíveis com a Satélite Distribuidora de Petróleo, do Rio Grande do Norte.

Além disso, a empresa possui uma rede de aproximadamente 1.500 postos revendedores, gerando mais de 12 mil empregos, diretos e indiretos, atendendo cerca de 4 mil clientes a cada mês.

Por fim, com mais de 25 anos de história, é atualmente a 4ª maior distribuidora do país. Essa conquista deve-se, principalmente, ao fato de ser uma empresa simples, ágil e próxima.

Confira alguns benefícios oferecidos

Periculosidade;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale Alimentação

Vale Refeição;

Seguro de vida;

PLR;

Vale Transporte.



Como enviar o seu portfólio?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. É só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

