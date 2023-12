ALERTA: 47 empresas estão PROIBIDAS de oferecer Crédito Consignado; Confira lista completa

Em um recente anúncio, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que 47 empresas foram proibidas de negociar empréstimos consignados, devido a reclamações frequentes apresentadas nos Procons, no BC (Banco Central) e na plataforma do Consumidor.

Penalidades para Irregularidades

As instituições financeiras e correspondentes bancários que violam as regras de concessão de crédito consignado enfrentam sérias penalidades. Além da suspensão do direito de oferecer esse serviço, essas infrações podem resultar em multas que variam de R$ 45 mil a R$ 1 milhão. Os valores arrecadados são destinados a projetos de educação financeira, segundo a ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Monitoramento de Ações Irregulares

A Febraban e a ABBC monitoram ativamente as ações irregulares cometidas na concessão de empréstimos consignados. Eles usam várias fontes de informação, incluindo avaliação de ações judiciais e indicadores de uma consultoria independente. Esta consultoria leva em conta questões de governança, política de relacionamento com o consumidor e gestão de dados.

“Estamos alinhados às expectativas dos nossos clientes e dos órgãos de defesa do consumidor em termos uma oferta clara, transparente e responsável de crédito consignado. Atuamos com rigor no combate às más práticas, advertindo, suspendendo ou afastando definitivamente os correspondentes que lesam o consumidor”, diz Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Como Verificar a Certificação do Correspondente Bancário

Se desejar, o consumidor também pode verificar se o correspondente bancário é certificado e está apto a oferecer crédito consignado. Basta consultar o CPF do profissional na base de dados da Central de Registros de Certificados Profissionais.

Lista de Empresas Proibidas de Oferecer Crédito Consignado



Abaixo está a lista das 47 empresas atualmente proibidas de oferecer empréstimos consignados:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES – REVOLUCAO CONSIG. – SP M A PACHECO RODRIGUES – M A PROMOTORA – PE A SKALINSKI ME – GVI PRO CONSIG – SP ABDALLA SOLUCOES ADMIN. LTDA – ABDALLA RJ – RJ HAD SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI ME – CWB ASSESS. FINANCEIRA – PR SOFTCANTA INTERMED NEG SOC UNIP LTDA – SOFTCANTA – RJ M F S DOS SANTOS SERVICOS CADASTRAIS – MF SERVICOS – RN FN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA – FONTES PROMOT DE CREDITO – SP ZJ INTERMED DE NEGOCIOS LTDA – INTERMEDIACAO SC – SC BAPTISTA INTERM DE NEGOCIOS EIRELI ME – BAPTISTA NEGOCIOS – RJ C L NUNES CARDOSO EIRELI – C MAIS SERVICOS – PI R S X PROMOTORA DE VENDAS LTDA – GRUPO RS – RJ LR INF CADASTRAIS E COBR LTDA – LR INF. CADASTRAIS – SP STAR INT DE NEG E COBRANCA EIRELI EPP – STAR INTERMEDIACAO – RJ J B DE MOURA BRITO EIRELI – ALUPE MJ – PI CASH FACIL SERVICOS E NEGOCIOS LTD – CASH FACIL – RJ SANTOS FERREIRA NETO LTDA – SANTOS E FERREIRA – SC NEXT SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI – NEXT SERVICOS ESPECIALIZADOS – SP NILZA MARIA BARBOSA EIRELI – MIX CONSIGNADO – GO IMPERIAL CONSIG PROM DE VENDAS EIRELI – CONSIG – SP G. G. DA SILVA ME – G. G. DA SILVA – ME – PI JULIO JOSE C DE M M JUNIOR ME – MELO PROMOTORA – PE M A INTERMEDS LTDA – M A INTERMEDIACOES – RR INOVA – SOLUCOES CADAST LTDA ME – INOVAR SOLUCOES – MG MESF PREST DE SERVICOS LTDA – MESF – PI CANTALICE PROM EIRELE – ME – CANTALICE – RJ SIRLENE BALDEZ DE S DA SILVA – ME – BALDEZ PROMOTORA – BA G P LOPES – GP PROMOTORA – RN AZUL SERVICOS CADASTRAIS EIRELI – AZUL SERVICOS – SP LIFE CRED PR SERV GEST COM LTDA ME – LIFE PROMOTORA – RJ MONZA PUB EIRELI ME – GRUPO GOLD – SC RS PROM DE VENDAS EIRELLI – RS PROMOTORA – RJ FW CREDITO E COBR EIRELI – FW CRED – SP A.F. MATEUS AG DE NEGOCIOS ME – A F MATEUS – SP CALL CENTER FAST TEL SERVICE LTDA – CALL CENTER FAST TELEMARKETING – SP J.C. GOMES EIRELI ME – J.C. GOMES – PI J W L DOS ANJOS SERVICOS ME – ANJOS – CE UNIÃO ATIV DE COBRANÇA LTDA ME – UNIÃO ATIVIDADES DE COBRANÇA – BA MJ SERV CADAST S PAULO LTDA EPP – MJ SERVICOS CADASTRAIS S PAULO – SP OTIMIZE SERV CADASTRAIS LTDA ME – OTIMIZE – PI AGRICE RODRIGUES DE ARAUJO – AGRICE RODRIGUES DE ARAUJO – SP ATITUDE PROM DE VENDAS LTDA ME – ATITUDE – MG WG SERV CADASTRAIS EIRELI – WG SERVICOS CADASTRAIS – SP F C SERV ADM E COMERCIO LTDA – F SUNGLASS – SP M LESSA SERV ESCRITURAIS EIRELI – M LESSA SERVICOS – RJ CRISTIANE BATISTA DA SILVA – CREDMAIS – CE PROVISAO VENDAS YAHUH LTDA ME – PROVISAO VENDAS – MG

Consulta de Correspondentes Bancários Certificados

A proibição dessas 47 empresas de oferecerem empréstimos consignados demonstra o compromisso da Febraban e da ABBC em monitorar irregularidades e punir infratores. Isso é um indicativo importante para os consumidores ficarem atentos ao solicitar um empréstimo consignado e sempre verificar se a instituição está apta para oferecer esse serviço.