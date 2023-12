Alerta do INSS: novo esquema de GOLPE na prova de vida online – saiba como se proteger

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta importante para aposentados e pensionistas, buscando protegê-los contra o crescente golpe da prova de vida online, um esquema criminoso que pode resultar em perdas financeiras significativas.

A importância dessa advertência é acentuada pela extensão do alcance do INSS, que atende atualmente mais de 39 milhões de beneficiários em todo o país.

Vale destacar que, o comprometimento do INSS com a segurança financeira de seus segurados é evidente através das diversas ações implementadas para combater atividades criminosas.

O golpe da prova de vida online é a mais recente ameaça identificada, e o Instituto emitiu um alerta para conscientizar a população sobre os perigos associados a essa fraude.

Com mais detalhes sobre o modus operandi desse golpe e estratégias para proteção, a leitura atenta deste alerta é fundamental.

Afinal, ser uma vítima pode significar sérias consequências financeiras para os aposentados e pensionistas, tornando essencial a compreensão dos métodos utilizados pelos golpistas.

Enfim, continue lendo para entender melhor como o golpe da prova de vida online do INSS funciona e as medidas que você pode tomar para se proteger dessas ameaças crescentes.

Entenda melhor sobre o golpe da prova de vida online dos segurados do INSS



Como mencionamos anteriormente, um novo golpe tem se destacado, envolvendo a temática da Prova de Vida online, e é essencial que os cidadãos estejam alertas para evitar cair nesta armadilha perigosa.

O modus operandi desses criminosos é sofisticado, e, por isso, é fundamental compreender o seu funcionamento e como se proteger.

A abordagem dos golpistas geralmente se inicia com uma ligação para o segurado, na qual eles alegam que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotou uma nova modalidade de realização da perícia, agora feita de forma online.

Para dar credibilidade à narrativa, eles utilizam argumentos convincentes sobre as mudanças nos procedimentos.

Na sequência da conversa, os fraudadores solicitam a confirmação de informações pessoais, bancárias e, de forma ainda mais alarmante, pedem o envio de uma foto e documentos digitalizados.

Infelizmente, muitas vítimas acabam fornecendo esses dados sensíveis, acreditando estar cumprindo com um novo requisito do INSS.

Com posse dessas informações, os golpistas têm em mãos as ferramentas necessárias para praticar diversos tipos de fraudes em nome do segurado.

Desde transações financeiras indevidas até a criação de perfis falsos, os danos podem ser significativos e de difícil recuperação.

Portanto, é importante que todos estejam atentos a qualquer solicitação fora do comum e desconfiem de alterações abruptas nos procedimentos oficiais de instituições como o INSS.

Vale ressaltar que o Instituto não solicita dados sensíveis por telefone e tampouco adotou a modalidade de Prova de Vida online até o momento.

Dicas de segurança para se proteger de golpes relacionado aos benefícios do Instituto

A segurança das suas operações no Meu INSS é fundamental para evitar cair em golpes. Confira algumas orientações valiosas para proteger suas informações pessoais:

Canais oficiais: Realize todas as suas operações exclusivamente pelos canais oficiais, como o Meu INSS. Evite sites ou aplicativos não verificados que possam representar riscos à segurança;

Evite sites ou aplicativos não verificados que possam representar riscos à segurança; Login e senha: Nunca compartilhe seu login e senha da plataforma com ninguém. Essas informações são pessoais e confidenciais, e a divulgação pode resultar em acesso não autorizado à sua conta;

Dados de contato atualizados: Mantenha seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço, sempre atualizados no sistema ou através do telefone 135. Isso ajuda a garantir que você receba informações importantes diretamente do Instituto;

Ligações do INSS: Desconfie de ligações supostamente do INSS se não forem realizadas pelos números oficiais. Conheça os números oficiais da autarquia e evite atender chamadas de fontes não identificadas;

Desconfie de ligações supostamente do se não forem realizadas pelos números oficiais. Conheça os números oficiais da autarquia e evite atender chamadas de fontes não identificadas; Mensagens Suspeitas: Não clique em links enviados por SMS e desconfie de mensagens não identificadas relacionadas ao Instituto. Golpistas frequentemente utilizam esses métodos para obter informações confidenciais;

Confirmação de Convocação: Ao receber convocações para perícia, confirme-as apenas através do site ou aplicativo Meu INSS . Evite responder a convites suspeitos que possam levar a situações fraudulentas;

. Evite responder a convites suspeitos que possam levar a situações fraudulentas; Comunicação com o Instituto: Utilize exclusivamente os canais oficiais para se comunicar com o INSS. O Instituto não entra em contato direto solicitando dados ou o envio de documentos por meio de ligações telefônicas ou mensagens.

Enfim, lembre-se, a prevenção é a melhor forma de proteger suas informações.