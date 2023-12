Alerta URGENTE quanto ao Bolsa Família: BENEFÍCIO PERDIDO

Atualmente, uma quantidade superior a 21,06 milhões de núcleos familiares no Brasil está obtendo regularmente o montante inicial de R$ 600 do programa social denominado Bolsa Família. Desde a conclusão do Auxílio Brasil e a reintrodução do esquema anterior, o programa acolheu mais de 2,3 milhões de agregados familiares adicionais até outubro.

Ainda que essa notificação seja animadora, existe um grupo considerável de famílias que permanece apreensivo devido às constantes interrupções nos benefícios. Especificamente, há preocupações para aqueles que se registraram como famílias unilaterais ou cuja renda superou o limite estipulado pelo Bolsa Família.

Bolsa Família em risco para milhares de famílias brasileiras

É relevante destacar algumas informações importantes:

Alerta emitido pelo governo para famílias registradas individualmente;

individualmente; Atualizações recentes sobre a suspensão de benefícios para tais famílias.

Quanto às pessoas que desejam se cadastrar no Bolsa Família em 2024, duas modificações cruciais foram divulgadas: a revisão do índice de carência e a elevação do salário mínimo vigente.

Primeiramente, abordaremos a revisão do índice de carência, que é o parâmetro para identificar quem está apto a integrar o Bolsa Família. Apesar das alterações no nome e estrutura do programa nos últimos dois anos, a metodologia de seleção promovida pelo governo federal não sofreu variações.

O programa direciona-se às famílias economicamente vulneráveis e utiliza como critério o Cadastro Único. Assim, ele prioriza aquelas com rendimento por pessoa não superior a R$ 218 por mês, valor revisado em março.

Em seguida, temos a segunda modificação referente ao reajuste do salário mínimo para 2023. Com o incremento de R$ 1.302 para R$ 1.320 em maio, o Ministério responsável pela área social revisou também os parâmetros de rendimento para a inscrição no Cadastro Único. Atualmente, os requisitos para inscrição englobam:



Famílias com ganho mensal até meio salário mínimo por membro;

Agregados com renda superior à metade do salário mínimo, contanto que a inscrição esteja associada à participação ou monitoramento em iniciativas sociais governamentais;

Indivíduos sem residência fixa;

Pessoas que habitam sozinhas, desde que cumpram os pré-requisitos de rendimento mencionados anteriormente.

Detalhes sobre a candidatura no programa

É relevante ressaltar que não existe um procedimento preliminar para se candidatar ao Bolsa Família. A seleção ocorre de forma automatizada, baseada nos dados fornecidos ao Cadastro Único. Portanto, é fundamental manter as informações atualizadas e alinhadas aos critérios estabelecidos, com revisão periódica a cada dois anos.

O registro no Cadastro Único não assegura a integração imediata no Bolsa Família. Embora seja a principal via de ingresso, outros elementos impactam a seleção dos beneficiários. De maneira análoga ao programa anterior, o CadÚnico permanece como o canal primordial para aderir a iniciativas sociais, incluindo o Vale-Gás, por exemplo.

Após o registro ou atualização, a inclusão no programa ainda é condicionada à disponibilidade orçamentária, ao número de beneficiários por localidade e outros fatores determinantes.

Em quanto tempo sai a aprovação no Bolsa Família?

Quanto ao período para aprovação no Bolsa Família, não há um prazo fixo. No entanto, mensalmente, o governo realiza verificações nos registros das famílias, resultando na exclusão de beneficiários que não atendem aos critérios e na inclusão de novos participantes.

Para verificar o status da aprovação, existem diversas opções, incluindo consultas via CPF nos aplicativos do Cadastro Único ou do próprio Bolsa Família. Estas plataformas permitem acompanhar o andamento do benefício, verificar a situação das parcelas e obter informações sobre outros programas, como o Vale Gás.

Outra alternativa para consultar o status é por meio do portal online do Cadastro Único. Após a autenticação, o usuário tem acesso a uma variedade de serviços, incluindo informações cadastrais e detalhes sobre os benefícios concedidos à família.