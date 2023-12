ALERTA, VENDA PROIBIDA: Marca de salsicha está PROIBIDA e Supermercados devem SUSPENDER VENDA imediatamente

No último dia 1° de dezembro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a RESOLUÇÃO-RE Nº 4.621, que proíbe a venda e a distribuição do lote 18/10/2023 A (com validade até 17/12/2023) da salsicha Hot Dog da marca Carrer Alimentos. A medida foi tomada em resposta a um comunicado de recolhimento voluntário da empresa, devido à contaminação do lote em questão por Listeria monocytogenes.

O que é Listeria monocytogenes?

A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode causar a listeriose, uma doença grave que pode levar a complicações como meningite e septicemia. Os sintomas incluem febre, dores musculares, náuseas e diarreia.

“A listeriose pode ser particularmente perigosa para pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos, como idosos, grávidas e recém-nascidos”, afirma Dr. João Silva, especialista em doenças infecciosas.

A Resposta da Carrer Alimentos

A Carrer Alimentos LTDA, CNPJ nº 07.520.001/0001-06, comunicou o recolhimento voluntário do lote contaminado. No momento, a empresa está trabalhando em estreita colaboração com a ANVISA para garantir que todas as salsichas contaminadas sejam retiradas do mercado.

A Carrer Alimentos declarou: “Estamos comprometidos com a segurança dos alimentos e a satisfação dos nossos clientes. Tomamos todas as medidas necessárias para resolver a situação e garantir que isso não aconteça novamente”.

Procedimentos de Recolhimento

Os consumidores que compraram a salsicha Hot Dog da Carrer Alimentos com a data de validade 17/12/2023 são aconselhados a não consumir o produto. A empresa solicita que os clientes devolvam o produto ao ponto de venda para obter um reembolso completo.



Outro Caso Recente de Salsicha Contaminada

Em 21 de julho deste ano, a Anvisa proibiu de uma conhecida marca de salsicha, a Nalin. A Anvisa emitiu a RESOLUÇÃO-RE N° 2.708, que proíbiu a distribuição, comercialização e uso da salsicha Viena com Alho, sabor defumado, da marca Nalin, especificamente do lote N130623. A razão para essa proibição foi a detecção de contaminação microbiológica nesse lote. Veja detalhes aqui.

A proibição resultou na retirada da salsicha Nalin das prateleiras dos supermercados, gerando preocupação entre os consumidores regulares deste produto.

Medidas de Prevenção e Cuidados com a Alimentação

Além de estar atento a lotes proibidos, é fundamental adotar medidas de prevenção e cuidados com a alimentação, como lavar bem os alimentos, manter a higiene no preparo dos alimentos, armazená-los corretamente e evitar o consumo de produtos com prazos de validade vencidos.

Riscos à Saúde da Contaminação Microbiológica da Salsicha

A presença de contaminação microbiológica em alimentos pode resultar em doenças como infecções alimentares, com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e febre.

Os Perigos Escondidos na Salsicha

A salsicha é um ingrediente comum e popular em muitos pratos, especialmente no cachorro-quente. No entanto, o que muitos não sabem é que esse ingrediente aparentemente inofensivo pode ter efeitos prejudiciais à saúde.

A salsicha é um tipo de embutido feito a partir de carne picada, temperada e envolvida em uma película sintética ou de origem animal. Ela é conhecida por ser econômica e de fácil preparação, mas será que essas vantagens superam os possíveis danos à saúde?

Problemas com Alimentos Embutidos

Os alimentos embutidos como a salsicha apresentam uma série de problemas. Um deles é o alto teor de gorduras saturadas, que estão associadas ao aumento dos níveis de colesterol e ao risco de doenças cardiovasculares. Por exemplo, uma porção de 100 g de salsicha contém 9 g de gorduras saturadas.

Aditivos em Excesso

Outro problema com a salsicha é a quantidade de aditivos. Estes químicos são adicionados para prolongar a validade do produto, mas podem sobrecarregar o fígado, que tem dificuldade em eliminá-los adequadamente.

Alto Teor de Sódio

A salsicha também é rica em sódio, com 848 mg do mineral em cada porção de 100 g. O consumo excessivo de sódio pode causar diversos problemas de saúde, incluindo pressão arterial alta, retenção de água e doenças cardíacas.

Carne Processada e Doenças Crônicas

As carnes processadas, como a salsicha, têm sido associadas a um aumento no risco de várias doenças crônicas. Entre elas estão a pressão arterial alta, doenças cardíacas, câncer de estômago e intestino, e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Os Riscos Ocultos na Salsicha: A Batalha Contra a Salmonella

Na vida cotidiana, muitas vezes consumimos alimentos sem refletir completamente sobre os possíveis riscos de saúde associados. Um desses alimentos comumente consumidos é a salsicha. Este artigo se aprofundará na relação entre a salsicha e a bactéria Salmonella, bem como os cuidados necessários durante o preparo deste alimento.

O que é Salmonella?

Salmonella é uma bactéria que pode causar uma infecção chamada salmonelose. Os sintomas podem incluir diarreia, vômito e febre. Em casos mais graves, especialmente em idosos ou pessoas com doenças crônicas, a salmonelose pode ser fatal.

Salmonella e Salsicha

Recentes estudos científicos têm destacado a presença da Salmonella em salsichas. De acordo com uma pesquisa britânica apresentada no Encontro Científico Anual do Public Health Laboratory Service (PHLS), esta bactéria pode resistir ao calor e sobreviver mesmo após o processo de cozimento.