Alex Morgan se despede de 2023 com um carretel deslumbrante representando seu time de San Diego com troca de roupa

vocêEstrela SWNT Alex Morgan tem se tornado viral recentemente em diferentes postagens, há alguns dias, sua escolha de maiô para a sessão de fotos da edição de maiô da Sports Illustrated fez com que ela se tornasse trending topic no X. Durante uma série de fotos, Morgan não usava nada além de pintura corporal em vez de um maiô normal, agora ela também se tornou um trending topic por compartilhar uma mudança de roupa em San Diego no Instagram.

Esta não é a primeira vez que Morgan aparece na edição especial da revista esportiva, antes ela junto com outras estrelas do USWNT também participaram das filmagens.

Morgan se tornou um trending topic nas redes sociais devido à escolha do maiô, onde um artista pintou cuidadosamente sobre ela. corpo para criar uma parte superior e inferior do biquíni estampada.

Alex Morgan convidou Taylor Swift para um de seus jogos

Alex Morgan estendeu um convite à estrela pop Taylor Swift para participar de um NWSL partida depois que Swift foi visto em jogos da NFL apoiando o Chefes de Kansas Citygerando rumores de um possível romance com sua estrela, Travis Kelce.

Morgan, que joga no San Diego Wave FC, convidou Swift logo depois que seu time garantiu o título da temporada regular da NWSL.

“Há sempre um convite aberto“, disse Morgan. “Quero dizer, os jogos de futebol americano são divertidos, mas o futebol real é ainda mais divertido.“