Alex Pereira e a namorada deixam de se seguir nas redes sociais: Separaram-se?

EUm uma das notícias chocantes do MMA, parece UFC bicampeão Alex Pereira e seu noivo Merle pararam de se seguir nas redes sociais. Ambos excluíram absolutamente todas as fotos um do outro por um motivo desconhecido. Na noite de quinta-feira, Merle parecia ter deixado de seguir ‘Poatan’ como o UFC campeão também fez. Na verdade, Merle e Pereira estavam prestes a se casar, mas aconteceu algo que fez os dois reagirem assim. Nas redes sociais, as pessoas estão divididas sobre o que realmente aconteceu e sobre a tomada de partido no conflito. Enquanto alguns oferecem total apoio a Merle, outros a atacam em suas postagens nas redes sociais.

Quem é a namorada de Alex Pereira?

A essa altura, tudo o que sabemos sobre Merle é que ela era namorada de Alex Pereira e eles ficaram noivos recentemente. Além disso, ela possui um canal no Youtube sobre MMA e boxe chamado FIGHTology. Neste canal, Merle ofereceu principalmente atualizações sobre seu aparentemente agora ex-namorado Alex Pereira e sua carreira. No entanto, nas últimas horas ela postou uma série de perguntas falando sobre possíveis novas entrevistas com outras estrelas do ramo de esportes de combate. Novamente, não houve confirmação do que aconteceu entre o casal. Tudo o que sabemos é o que já compartilhamos.

Alex Pereira postou um vídeo onde ele está lutando boxe nas sombras na frente de uma câmera logo após deletar todas as suas imagens com Merle. Como resultado, muitos fãs apoiaram Pereira, mas outros começaram a falar sobre como a fama subiu à sua cabeça. Por enquanto são águas turvas, não há como saber com certeza o que aconteceu até deixarmos passar algum tempo. Podemos presumir que eles não são mais um casal, mas isso é o mais longe que podemos ir.