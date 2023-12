Alexander Volkanovski sobre o desafiante do UFC 298, Ilia Topuria: ‘Só não vi essa coisa de elite ainda’

Alexander Volkanovski não está impressionado com o desempenho de Ilia Topuria.

Volkanovski retorna no dia 17 de fevereiro, quando busca a sexta defesa do título dos penas do UFC contra o invicto desafiante Ilia Topuria no UFC 298. Enquanto Volkanovski perdeu duas de suas últimas três lutas na categoria de peso contra Islam Makhachev, incluindo um nocaute no primeiro round derrota para o campeão dos leves em outubro passado no UFC 294, “The Great” continua na classe dos 145 libras. Volkanovski detém um recorde promocional perfeito de 12-0 competindo na divisão que ele chama de lar, e quando ele olha de perto o caminho que seu adversário espanhol percorreu para ganhar sua primeira chance pelo título do UFC, ele não fica exatamente impressionado.

“Eu penso [Topuria] talvez [getting] apressado”, disse Volkanovski na quarta-feira A hora do MMA. “Isso não significa que não estou dizendo que ele é tão bom. Ele poderia ser tão bom quanto está dizendo. Ele poderia ser tão bom quanto o que todos dizem, mas ainda não foi capaz de provar isso. Então é isso que eu digo quando ele está falando: ‘Quão bom eu sou?’ É tipo, olha, você poderia ser tão bom. Talvez em fevereiro você me mostre isso. Mas até então, até que você tenha [fought] alguém desse nível… é a mesma Ilia aparecendo em todas essas brigas.

“Eu simplesmente não vi essas coisas de elite ainda. Ele poderá mostrar isso em fevereiro, então não estou tentando derrubá-lo quando estiver sentado lá. É que você pensaria que do jeito que ele está agindo, cara, ele está nocauteando todo mundo ou ninguém quer lutar com ele. Tipo, literalmente a maneira como cheguei ao título. Você pensaria que ele está apenas fazendo o que todos esses outros caras [have done]o que ele não fez.”

Topuria, de 26 anos, detém o recorde de 6 a 0 no UFC, sendo cinco dessas vitórias no peso pena. Seu currículo inclui nocautes no primeiro round sobre Damon Jackson e Ryan Hall, uma vitória por finalização sobre Bryce Mitchell e uma decisão dominante sobre Josh Emmett, este último apresentando um raro placar de 50-42 a favor de Topuria.

O sucesso de Topuria o elevou no ranking global dos penas. Atualmente, ele está empatado com Yair Rodriguez como o terceiro melhor lutador de 145 libras do mundo no MMA Fighting. Volkanovski, no entanto, não ficou tão emocionado com as atuações de Topuria.

“Ele precisa nos mostrar algo, porque ainda não vi”, disse Volkanovski. “E, novamente, isso não significa que ele não seja da elite. Ele pode estar na academia. Ele parece ser durável, resistente e fundamentalmente muito bom em todos os aspectos do jogo. Durável. Ele provavelmente tem muitos caras lá [in the gym], ele provavelmente sempre será difícil para esses caras. Então ele vai ser duro, mesmo que queira treinar com caras um pouco maiores, como eu. Mas então haverá níveis em que você precisará de mais do que apenas ser fundamentalmente sólido. Tipo, ele acha que será capaz de me derrotar. Com apenas a prova do que vi? Ele precisa mostrar mais do que fez no wrestling, muito mais, se isso for uma ameaça. Em termos de submissão, muito mais.

“E se ele é tão bom, tudo bem, você pode nos mostrar isso, mas eu não o vi fazer nada mais especial do que qualquer outro cara que enfrentei”, continuou Volkanovski. “Não significa que ele não seja tão bom, mas ele precisa me mostrar isso. E então com o cara marcante, novamente, durável e poderoso, fundamentalmente sólido e bem treinado. Mas, novamente, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso é tudo. Vou deixar por isso mesmo.

Volkanovski, 35 anos, é um dos pesos penas mais dominantes da história do UFC. Atualmente, ele é o segundo lutador peso por peso do mundo no MMA Fighting e possui uma série de vitórias impressionantes sobre os principais pesos penas, como Max Holloway (x3), Brian Ortega, Rodriguez, Jose Aldo, Chad Mendes e Chan Sung. Jung.

No entanto, Volkanovski também é o campeão mais velho da história do UFC abaixo de 170 libras e vem da primeira derrota por nocaute de sua carreira em sua luta brutal contra Makhachev. Essas circunstâncias levaram muitos a se perguntarem não apenas se o tempo de Volkanovski no topo acabou, mas também se os responsáveis ​​pela promoção estão torcendo para que Topuria, com sede na Espanha, supere a reviravolta e abra um novo mercado para o UFC.

Se você sabe alguma coisa sobre Volkanovski, porém, sabe que ele adora ouvir esse tipo de dúvida.

“Coloque desta forma, se eu provavelmente não tivesse feito aquele confronto com [Topuria], e eu mencionando seu nome, ele provavelmente não teria conseguido tão facilmente”, disse Volkanovski. “Mas como já deixei claro várias vezes, quero um candidato número 1. Então estou apontando esses caras. Eu fico tipo, ‘Sim, vamos lá. Próximo [man up].’ Estou praticamente convocando minha próxima luta imediatamente e fiz o mesmo depois de Yair [Rodriguez] e obviamente chamando Ilia.

“[The UFC is] obviamente, níveis e passos à frente e é assim que funciona, então tenho certeza de que eles têm planos. Eu penso [Topuria] mencionado sobre [an event in] Espanha. Acho que isso é algo, uma possibilidade. Tenho certeza que eles querem ir até lá, tenho certeza que é um mercado grande. Ele tem muitos seguidores por lá. Então pelo menos ele consegue uma luta pelo título, ele consegue criar um pouco de hype lá. Ele não vai ganhar o cinturão, então vou estragar todos os planos. Mas pelo menos ele ganha um impulso, um pouco de hype por lá nos próximos meses. Mas eu prometo a você, termina aí.