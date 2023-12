Alexandre Pantoja ‘muito triste’ por vencer Brandon Royval no UFC 296: ‘É muito difícil fazer isso com alguém’

Alexandre Pantoja talvez seja o cara mais legal do MMA.

No sábado, Pantoja defendeu com sucesso seu título peso mosca, levando para casa uma vitória por decisão unânime sobre Brandon Royval no co-evento principal do UFC 296. A vitória foi a primeira defesa de título bem-sucedida de Pantoja, e apesar de sua própria alegria por manter o cinturão, Pantoja diz ele também sentiu uma tristeza legítima por Royval.

“Ele é um garoto muito legal. Ele trabalhou tanto para [get] até aquele momento”, disse Pantoja na segunda-feira A hora do MMA. “Talvez as pessoas pensem que eu sou [full of] merda agora, mas estou muito triste por Royval. Ele trabalhou tanto para aquele momento. Eu sei que não se trata apenas do Royval, ele tem muita gente ao seu lado. Perdi algumas vezes e quando perco, minha família perde comigo, meus filhos perdem comigo. Não se trata apenas de um cara, trata-se de todas as pessoas juntas, tentando realizar um sonho. É muito difícil fazer isso com alguém. Você parte o coração dele, mas esse é o meu esporte. Eu amo o que eu faço. Eu adoro lutar.

“Se Royval assistir isso, quero agradecer a Royval. Muito respeito por ele. Ele deu uma luta maravilhosa e eu amo esse cara.”

Ter respeito por um oponente é uma coisa, mas ter empatia genuína por ele é outra, principalmente devido à preparação para o UFC 296, que viu vários lutadores usarem as pás para ver até onde poderiam ir, em um esforço para despertar o interesse. Pantoja diz que uma das coisas que gosta no peso mosca é a falta de gente fazendo isso, mas não se engane, só porque ele tem empatia com os adversários não significa que vai deixá-los atrapalhar sua agenda.

“Talvez as pessoas pensem que estou falando besteira, mas é assim que me sinto”, disse Pantoja. “É um esporte muito perigoso. Ele perdeu para mim há dois anos, trabalhou muito, três vitórias, estava muito preparado para lutar comigo novamente, mas tenho minha história, tenho meu legado para criar. Tenho meus filhos para cuidar, minha família para sustentar. Tenho uma longa jornada – 33 [fights] agora, luta profissional de 16 anos [career], e agora posso conseguir algum dinheiro para isso. Essa é a minha subida à montanha e ainda preciso subir. Não vou parar agora. Eu preciso pegar esse dinheiro. Quero me aposentar com um bom dinheiro. Eu não estou cansado.

“Acho que nesta divisão todos esses caras eu respeito porque não se vê muitos caras falando mal. Se você vai lutar pelo cinturão, você merece lutar pelo cinturão. Não acho que Colby Covington merecesse lutar pelo cinturão no sábado. Ele só conseguiu isso porque fala muito. Talvez ele mereça porque faz isso, vende muitos pay-per-views, isso é bom para mim. [Laughs.] Não sei se isso é bom para ele agora, mas ele ganhou dinheiro para mim e para Leon. Acho que Leon pode gostar disso.”

Com Royval agora no retrovisor, a questão para Pantoja é quem será o próximo. Nesse sentido, o brasileiro de 33 anos não se preocupa muito com quem está lutando, desde que se cuide do “onde”.

“Vou tentar trazer minha próxima luta pelo título para o Brasil”, disse Pantoja. “Sei que o UFC quer ir ao Brasil em 2024, principalmente se for ao Rio de Janeiro, minha cidade – claro, vou assistir [Brandon] Moreno vs. [Amir] Albazi. Vai ser uma luta incrível.

“Vai ser legal ver o Albazi lutar com alguém como o Moreno. Todo mundo fala muito sobre o quão bom o Moreno está agora e eu quero ver isso. Quero ver o quão bom o Moreno está agora e se ele quiser podemos fazer a quarta luta comigo. Vai ser incrível para mim. E se Albazi vencer, também será ótimo. Um adversário diferente, alguém com um jogo diferente.”

Moreno enfrenta Albazi em luta de cinco rounds no UFC Cidade do México marcada para 24 de fevereiro.