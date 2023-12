Ali Wong pede o divórcio do marido Justin Hakuta

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Ali entrou com o processo na sexta-feira em Beverly Hills, citando “diferenças irreconciliáveis” como o motivo da separação.

Os dois se conheceram em um casamento em 2010 e se casaram 4 anos depois. Durante o casamento de 8 anos, Ali se tornou uma grande estrela no mundo da comédia, enquanto Justin se destacou como empresário – principalmente como ex-vice-presidente da GoodRx.

No ano passado, Ali postou sobre sua separação amigável… e parece que os dois ainda estão se dando muito bem – ela até afirmou no início deste ano que eles ainda são “melhores amigos”, apesar do desentendimento.