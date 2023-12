Aljamain Sterling decepcionado com as vendas de PPV de Sean O’Malley: ‘Esses são os números que esse cara estava tentando dizer que é uma grande estrela do PPV?’

Aljamain Sterling diz que Sean O’Malley não é exatamente a estrela que ele gostaria que você acreditasse.

Em agosto, Sterling enfrentou O’Malley na luta principal do UFC 292. O’Malley venceu a luta por nocaute no segundo round, conquistando o título peso galo do UFC e potencialmente criando a próxima grande estrela do MMA. Mas Sterling está um pouco cético quanto a isso. Como então campeão peso galo, Sterling recebeu uma parte da receita do PPV e dado o quão grande a luta deveria ser – considerada a maior da história do peso galo – “The Funk Master” admite estar decepcionado com os números reais.

“Eu estava assistindo algo com minha namorada e recebi os números do Pay-Per-View, e eu e ela estávamos analisando isso, e eu pensei, ‘Esses são os números que esse cara estava tentando dizer que ele é esse grande estrela do PPV? Oh meu Deus’”, disse Sterling em seu canal no YouTube. “Quando vi os números, literalmente fiquei ali sentado – se eu tivesse alguma ideia de que os números seriam assim, se eu pudesse prever que seria assim, minha bunda teria esperado e tirado férias então e preparado para lutar agora. Porque foi aí que finalmente falaram que eu poderia lutar, janeiro, fevereiro, março, porque se eu não lutasse em agosto eles não teriam outras ‘vagas’.

“É o que é. Eu joguei os dados. Confiei que a bolsa ia ser essa, nossa, me surpreender, maior que todas as outras. Não foi. Então, com isso dito, é o que é. Ainda estou feliz por ter ganhado algum dinheiro extra. Eu tive um ano muito bom. A vida é boa.”

Os números decepcionantes do PPV são especialmente lamentáveis ​​para Sterling, já que ele não aceitou a luta em circunstâncias ideais. “The Funk Master” defendeu com sucesso seu título peso galo contra Henry Cejudo em maio e foi então persuadido a uma reviravolta de três meses para enfrentar O’Malley. Sterling deixou claro que optou por lutar e pode conviver com o resultado, mas acredita que isso pode ter lhe custado o título.

“Eu conheço as circunstâncias. Os caras que acompanham o esporte e conheciam minha situação, como fui coagido a essa luta – em última análise, a decisão foi minha”, disse Sterling. “Nunca foi como, ‘Se você não fizer isso, você está cortado. Se você não fizer isso, tiraremos seu cinto. Foi: ‘Esta é a situação. Você aceita ou não. Decidi jogar os dados e as coisas não saíram do meu jeito. Se eu tivesse mais tempo para me curar, acho que o resultado talvez tivesse sido um pouco diferente. São apenas meus dois centavos, mas quem sabe?”

Dito isto, Sterling também deixou claro que não culpa O’Malley por nada disso, dizendo que “Sugar” simplesmente aproveitou sua oportunidade e que foi ele quem errou.

“Há muito a ser dito sobre luta, quando você toma essas decisões no calor do momento. Tomei uma decisão errada”, disse Sterling. “Ele tinha bons instintos e, quando tomei a decisão e coloquei-a lá para ele, meu homem aproveitou. Não posso tirar nada dele por isso. Se eu fizesse isso 100 vezes, e tivesse o melhor camp de treinamento da minha vida, ele ainda me pegaria daquele jeito se eu cometesse exatamente o mesmo erro, porque ele está treinado. Portanto, respeite onde é devido, do meu ponto de vista. Mas eu sei que simplesmente não cometo erros como esse e acho que foi mais frustração do tipo, ‘Eu só quero parar de lutar.’ É o que é.”

A luta com O’Malley acabou sendo a última luta de Sterling na categoria até 135 libras, pelo menos por enquanto. O ex-campeão peso galo agora fará sua estreia no peso pena contra Calvin Kattar no UFC 300, em abril, e embora Kattar não seja um adversário entre os cinco primeiros, “The Funk Master” espera que, com um bom desempenho, ele possa se encontrar no outra luta pelo título, mais cedo ou mais tarde.

“Eles teriam me dado uma luta maior se houvesse uma oportunidade”, disse Sterling. “Um dos primeiros nomes foi Arnold Allen, mas eu pedi a revanche do O’Malley e talvez por isso não consegui a luta com Arnold Allen. Eu acho que eles teriam me dado isso, só que as cartas não se alinharam, e por alguma razão, Arnold está lutando contra Movsar Evloev e esta é a luta que funciona para mim.

“Continua sendo uma luta divertida, ainda é um cara que me coloca em uma ótima posição. Se eu vencer e conseguir ficar bem fazendo isso, e Alex Volkanovski vencer, e dependendo de quem vencer entre Arnold Allen e Movsar Evloev, dependendo de como for a luta, posso ser uma escolha certa para uma disputa pelo título. Depende apenas do desempenho.”

O UFC 300 acontece no dia 13 de abril na T-Mobile Arena, em Las Vegas.