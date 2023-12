Aljamain Sterling esclarece acidente ‘estranho’ que o manteve fora do UFC 296

Aljamain Sterling viu muita coisa em sua carreira de lutador, mas sua experiência no UFC 296 foi a primeira.

O ex-campeão peso galo esperava estar na T-Mobile Arena de Las Vegas para o último evento pay-per-view do UFC em 2023, mas quando ele e sua equipe chegaram ao local foram informados de que não havia ingressos disponíveis. Sterling comentou a situação nas redes sociais, pedindo desculpas aos fãs que ele pode ter ignorado enquanto esperava do lado de fora.

Desculpe aos fãs pedindo para tirar fotos enquanto estávamos presos do lado de fora. Só um pouco chateado por descobrirmos que nossos ingressos foram retirados, depois de chegarmos à arena. #UFC296 pic.twitter.com/d5VY10YmGG -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 17 de dezembro de 2023

O CEO do UFC, Dana White, foi questionado sobre o acidente com ingressos de Sterling após o evento de sábado e ele disse que entendia que os ingressos de Sterling foram adquiridos por meio de um patrocinador e que ele não sabia por que eles poderiam ter sido retirados. Sterling abordou a resposta de White em seu canal no YouTube.

“Não estou tentando atiçar as chamas, acho que em algum lugar houve uma pequena desconexão”, disse Sterling. “A única coisa que não entendi é que alguém me mandou o clipe da Dana dizendo que os ingressos eram de um patrocinador. Não sei o que foi isso porque nunca tive ingressos de patrocinador para nenhuma luta do UFC, sempre passo pelos mesmos canais todas as vezes.”

“Esta é a primeira vez que isso realmente aconteceu, então foi estranho”, continuou Sterling. “Não sei se foi isso que alguém falou para ele, mas não, na verdade eu pedi ingressos pelos canais do UFC e só, infelizmente—A pior parte não foi nem a parte de dizer ‘não’, porque obviamente é um grande evento. Eu sei que muitas pessoas estão vindo, estão gastando muito dinheiro. Somos lutadores chegando, eles nos recompensam de graça, principalmente se tiver um lutador relevante na categoria de peso. A luta pelo título, Belal Muhammad tem que ser o tipo de coisa deles, obviamente a luta do Shakat também. Há lutadores presentes neste evento que fazem sentido para possíveis confrontos futuros. Então, para mim, realmente não havia nada lá, mas eu só queria de qualquer forma, de qualquer forma, acho que deveria ter sido informado um pouco antes.”

Sterling acrescentou que mais tarde ele e seus associados gostaram de assistir ao evento pay-per-view em um bar na cobertura. Houve uma tentativa da equipe do UFC de corrigir a situação, mas quando entraram em contato, Sterling já havia deixado a arena.

“Também não vou dizer que foi de propósito”, disse Sterling. “Vou registrar que alguém deixou cair a bola. Talvez não tenham feito o pedido quando solicitei os dois eventos com antecedência, porque normalmente peço os dois. Sempre que vou para um evento ou vários eventos, apenas coloco todas as datas e nunca tive essa situação acontecendo. Todos os eventos que eles aceitarem, confirme, eu peço uma certa quantidade de ingressos e eles me avisam se podem ou não fazer isso. Tipo, ‘Sim, podemos fazer isso, mas não podemos fazer aquilo.’ Eu estou tipo, legal, tanto faz, não estou aqui para fazer uma cena nem nada. Venho como convidado para o evento, apesar de sermos atletas, disputamos isso.

“Então eu tentei fazer tudo da maneira certa e eles tentaram salvá-lo mais tarde para irem para o lounge, mas como eu disse, eu teria ficado no lounge. Até pedi isso antes mesmo de sairmos da arena, mas quando alguém retornou já estávamos no outro evento, já abri a aba.”

A falta de comunicação sobre os assentos dos lutadores não é novidade para o UFC. Em julho de 2022, Josh Emmett e Urijah Faber reclamaram que Emmett – um dos principais candidatos na época – não recebeu um assento ao lado da jaula para uma luta pelo título entre Alexander Volkanovski e Max Holloway no UFC 276. White também atribuiu essa confusão ao fato de Emmett ter acidentalmente tomado assentos de patrocinadores em oposição ao UFC e Emmett mais tarde reconheceu a falta de comunicação.

Sterling não se incomoda com o fato de não poder mexer os pauzinhos para que ele fique mais perto do octógono no UFC 296 e está tomando cuidado para ter mais cuidado ao adquirir ingressos no futuro.

“Eles entraram em contato, o que foi legal”, disse Sterling. “Eu não tive notícias de [UFC executive] Caçador [Campbell] ou Dana – ouvi do casamenteiro, ouvi de alguns dos outros caras que coordenam os ingressos – obviamente eles estão comandando o evento, estão sentados ao lado da jaula, então não espero que eles digam, ‘ Ei, estou atendendo o telefone de um dos meus lutadores me ligando agora.’ Eu entendo, eles estão no trabalho.

“Então essa foi uma situação muito única. Espero que isso nunca mais aconteça e de agora em diante, para mim, sempre confirme antes de sair de casa porque isso foi uma loucura. Eu simplesmente nunca poderia fazer isso de novo porque foi difícil.”