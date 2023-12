Allen Iverson gostaria de poder retirar seu discurso infame sobre os treinos

NBA lenda Allen Iverson falei com Raquel Nichols sobre seu infame discurso de 2002 sobre o treino enquanto jogava pelo Filadélfia 76ers e admitiu que voltaria atrás se isso fosse possível, porque as pessoas ainda vão até ele recitando as falas da icônica coletiva de imprensa.

Iverson, 48 anos, disse a palavra “treinar” 22 vezes durante o discurso, que aconteceu depois que o 76ers foi eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo celtas de Boston.

“Estamos sentados aqui – eu deveria ser um jogador da franquia, e estamos aqui conversando sobre treinos”, disse Iverson depois que a mídia o questionou por ter faltado a um treino.

Durante sua aparição no “Headliners” com Nichols, Iverson disse que as pessoas acham aquela coletiva de imprensa engraçada, mas não têm ideia do que ele estava passando.

“As pessoas dizem que foi a coisa mais engraçada do mundo”, disse Iverson. “Para mim, não foi tão engraçado. Como se você não tivesse ideia do que eu estava passando na minha vida. E eu gostaria de poder voltar atrás e fazer de outra maneira.”

Iverson também disse a Nichols que acha frustrante como algumas pessoas só se lembram dele por causa daquele momento, apesar de ganhar o prêmio de MVP da liga, Recruta do Ano e outros elogios.

“As pessoas falam o tempo todo e às vezes é uma reação natural quando você vê alguém e é a primeira coisa que vem à mente”, disse Iverson. “A parte chata de tudo isso foi você dizer ‘estamos falando sobre treino’. Essa é a única coisa que você consegue pensar, de todas as coisas que fiz na quadra?”

A infame conferência de imprensa de Iverson aconteceu depois do seu melhor amigo Rahsaan Langefordfoi assassinado meses antes dos playoffs.

“Perdi meu melhor amigo”, disse Iverson a Nichols. “Eu estava no pódio dizendo a toda a Filadélfia e aos meus amigos ao redor do mundo que não seria negociado.”