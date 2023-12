Allis CONTRATA mais de 200 pessoas; Veja cargos e locais!

A Allis, empresa que vem se solidificando na formação de gestão de equipes de Field Marketing, excelência de execução e domínio do PDV, está contratando profissionais em vários estados do país. Isto é, caso queira entrar na companhia, veja a lista de vagas abaixo e como se candidatar:

Promotor (a) de Vendas – Ribeirão Preto – SP – Demonstrador / Promotor;

Separador (a) de Cargas – Osasco – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Separador (a) de Cargas – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Promotor (a) Motorizado (a) Com Moto – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Consultor (a) de Vendas – SHOPPING ELDORADO – São Paulo – SP – Venda Interna;

Promotor Motorizado – Carro – Curitiba – PR – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) de Vendas – Macaé – RJ – Demonstrador / Promotor;

Consultor (a) On Trade – São Paulo – SP – Marketing;

Consultor (a) de Treinamento e Desenvolvimento Pleno – São Paulo – SP – Treinamento;

Promotor (a) de Merchandising – Brumadinho – MG – Marketing;

Representante de Envio – Sorocaba – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Promotor Motorizado – Gaspar – SC – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Goiânia – GO – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) Líder – São Paulo – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Estoque – São Paulo – SP – Logística;

Executivo (a) de On Trade – Key Accounts – São Paulo – SP – Representação Comercial.

Mais sobre a Allis

Falando mais sobre a empresa, podemos ressaltar que a Allis tem a missão de elevar a performance das marcas no PDV, enriquecendo cada experiência de compra. Desde 2007, ano de sua criação, a Allis vem se especializando em inteligência de varejo, entendimento do shopper e excelência de execução com foco no domínio do ponto de venda.

Além disso, a companhia visa ser a melhor companhia de Field Marketing no Brasil, parceira indispensável para marcas que sonham grande. É a única empresa do setor com capilaridade nacional e está sempre investindo em gestão, processos e tecnologia para gerar cada vez mais crescimento aos seus clientes em todo o país.

Por fim, trabalha junto a diversas marcas de forma minuciosa e integrada para identificar oportunidades, definir soluções, executar ações de sucesso e ganhar maior visibilidade e controle do ponto de venda.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Auxílio combustível;

Celular Corporativo;

Sala de Descompressão;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Programas de Parcerias com empresas;

Ações Motivacionais;

Bônus por resultado;

Participação nos lucros.



O que é preciso para se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Allis já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESTE LINK para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

