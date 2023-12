Alterações previstas na Prova de Vida do INSS em 2024: orientações para manter o benefício

Prepare-se para as mudanças significativas que estão prestes a ocorrer na prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2024, uma transformação que pode impactar diretamente os beneficiários da instituição.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, assegurou o comprometimento da autarquia em implementar novos métodos de comprovação de vida, visando facilitar o processo para os beneficiários.

O propósito central por trás dessas mudanças é otimizar o tempo dos beneficiários, eliminando a necessidade de dedicar esforços à realização desse procedimento.

Stefanutto enfatiza que a autarquia está empenhada em encontrar formatos mais eficientes e menos onerosos para os segurados.

Uma inovação em potencial pode ser experimentada em primeira mão no Distrito Federal (DF). A proposta consiste em integrar os dados biométricos diretamente nas catracas de ônibus do transporte público, conectando-as ao banco de dados do INSS.

Esse processo, teoricamente, seria automatizado, simplificando a prova de vida para os beneficiários.

Vale ressaltar que a prova de vida é um procedimento padrão essencial para aposentados, pensionistas e demais indivíduos atendidos pelo INSS. Sua realização é crucial para evitar irregularidades na concessão dos benefícios.

Atualmente, a comprovação de vida pode ser efetuada presencialmente nas unidades do órgão e em instituições bancárias. Além disso, há a opção de realizar o procedimento de forma virtual, através da plataforma gov.br.

“Nós invertemos o ônus da prova de vida. Nós vamos adotar a prova de vida ativa, onde o segurado não vai precisar ir a rede bancária e outros lugares. Isso passa por tecnologia e compartilhamento de dados”, disse Stefanutto, presidente do INSS.



Inovações na Prova de Vida do INSS em 2024

Como mencionamos anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a implementação de uma nova versão da prova de vida a partir de 2024, com a finalidade de aprimorar a segurança e eficácia do processo.

Segundo a Previdência Social, essa evolução se baseia no cruzamento de dados provenientes de bancos oficiais do Governo Federal.

O procedimento de verificação da prova de vida consistirá na análise de informações obtidas em diversas fontes governamentais.

O Instituto buscará acesso a dados presentes em diferentes plataformas, incluindo o aplicativo Meu INSS com o selo ouro, bem como em outros aplicativos e sistemas de órgãos e entidades públicas certificadas, tanto no Brasil quanto no exterior.

Dentre as medidas adotadas, destaca-se o reconhecimento biométrico associado à realização de empréstimo consignado.

O atendimento presencial nas agências do INSS ou em instituições parceiras também será considerado, incluindo a utilização de tecnologia biométrica para autenticação.

Além disso, a prova de vida contemplará a realização de perícia médica por telemedicina ou presencial, seja no sistema público de saúde ou em rede conveniada.

Observação importante

A participação em processos como vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualizações no Cadastro Único, votação nas eleições, e emissão/renovação de documentos essenciais.

Como por exemplo, o passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, entre outros, que exijam a presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, também serão considerados.

Outro ponto relevante é o reconhecimento biométrico associado ao recebimento do pagamento de benefício, assegurando a integridade do processo. Por fim, a declaração de Imposto de Renda, tanto como titular quanto dependente, será incorporada ao conjunto de dados analisados.

Significância da Prova de Vida no INSS

A prova de vida no INSS é fundamental na manutenção dos benefícios previdenciários. Afinal, sua realização é diretamente vinculada à continuidade do pagamento ao segurado.

O sistema foi concebido para assegurar que os salários sejam distribuídos de maneira adequada e correta aos titulares dos benefícios.

Um dos objetivos fundamentais da prova de vida é a prevenção de fraudes e pagamentos indevidos, como saques realizados por terceiros.

Anualmente, os segurados são requisitados a passar por esse procedimento, garantindo, assim, que o INSS prossiga com a liberação dos salários relacionados a aposentadorias, pensões por morte e outros auxílios previdenciários.

Apesar das contínuas atualizações no processo, os segurados têm a opção de escolher a prova de vida tradicional. Assim, podem realizá-la por meio dos bancos e agências previdenciárias.

Entretanto, as opções digitais também estão disponíveis, oferecendo praticidade e acessibilidade aos beneficiários.

A biometria facial e o canal Meu INSS, acessíveis por meio do site ou aplicativo, são alternativas modernas que dispensam a necessidade de comparecimento presencial a uma agência.