Alvorada CONTRATA profissionais no Norte, Centro-Oeste e mais!

A Alvorada Produtos Agropecuários, empresa visionária no ramo do agronegócio, que iniciou suas atividades no meio da década de 80, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades abertas:

Analista de Comunicação Interna – Campo Grande – MS – Efetivo;

Analista de Custos – Campo Grande – MS – Efetivo;

Analista de DHO – Campo Grande – MS – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Araçatuba – SP – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Buritis – RO – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Gurupi – TO – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Jardim e Miranda – MS – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Juína – MT – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Rio Branco – AC – Efetivo;

Coordenador (a) de Infraestrutura de TI – Campo Grande – MS – Efetivo;

Encarregado (a) de Estoque – Juína – MT – Efetivo;

ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Campo Grande – MS – Estágio;

Promotor (a) de Vendas de Nutrição e Sementes -Araguaína – TO -Efetivo;

Promotor (a) de Vendas de Nutrição e Sementes – Xinguara – PA – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – Araçatuba – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Ariquemes – RO – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Juína – MT – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Morrinhos – GO – Efetivo.

Mais sobre a Alvorada

Falando mais sobre a Alvorada, podemos frisar que a empresa está presente hoje em sete estados. A rede inclui lojas próprias, representações, pontos de venda, vitrines e unidades fabris de produtos para nutrição animal.

A localização estratégica em regiões fundamentais para o desenvolvimento da economia brasileira, permite uma logística ágil e o acesso local ao atendimento credenciado, ideal para produtores com múltiplas propriedades rurais.

Além de oferecer no seu mix, produtos das melhores marcas e insumos agropecuários já consagrados no mercado, a Alvorada também lançou a sua segunda marca própria, Albor, uma linha de produtos exclusivos, desenvolvida a partir de tecnologias avançadas, com base em pesquisas recentes.

Os desafios do setor são crescentes e o mercado globalizado exige uma dinâmica de excelência. Diante desse cenário, a Alvorada se antecipou, qualificando sua equipe na prestação de serviços mais abrangentes, capazes de satisfazer todas as necessidades por etapa de produção.

Como enviar o seu currículo?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

