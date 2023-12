Amanda Bynes pausa seu podcast após apenas um episódio

Amanda Bynes pisou no freio em seu novo podcast depois de apenas um episódio… e tudo porque ela não consegue contratar artistas famosos como Drake .

Em um vídeo postado no domingo no TikTok, a ex-estrela infantil explicou que estava pausando seu “Amanda Bynes e Paul Sieminski: Podcast” no Spotify, embora estivesse “indo muito bem e a resposta tenha sido ótima”.